Märchenzeit im Konzert- und Bühnenhaus

In der zweiten Runde der städtischen Reihe „Kultur für Kinder“ in der diesjährigen Kultursaison wird es märchenhaft. Für das modernisierte Märchen-Musical „Dornröschen“ der Musikbühne Mannheim am 8. Dezember 2022 um 9 und 11 Uhr gibt es noch Restkarten. Und das „Wittener Kinder- und Jugendtheater“ zeigt am Sonntag, 11. Dezember 2022, um 15 Uhr, das liebevoll und mit tollen Bühnenbildern umgesetzte Theaterstück „Der Froschkönig“ im Konzert- und Bühnenhaus.

Gewohntes im ungewohnten Gewand

Die Musikbühne Mannheim zeigt am Donnerstag, 8. Dezember, jeweils um 9 und 11 Uhr, eine neue Interpretation von „Dornröschen“ als Musical. Geeignet ist das Stück für Kinder ab fünf Jahren. Für das Musical sind nur noch wenige Karten verfügbar.

Darum geht‘s: Eine böse Fee prophezeit, dass die Königstochter Röschen sich an ihrem 16. Geburtstag an einer vergifteten Spinnnadel in den Finger stechen wird. Auf diese Weise will sich die Hexe an den Eltern der Königstochter rächen, da diese sie nicht zur Taufe eingeladen hatten. Röschen fällt aufgrund der Vergiftung in einen Tiefschlaf. 100 Jahre später treffen sich der Urenkel des Prinzen und die böse Fee erneut. Letztere arbeitet mittlerweile als moderne Geschäftsfrau und treibt als solche ihr Unwesen. Auch sonst ist die Welt ziemlich seltsam geworden. Wagen fahren ohne Pferde durch die Gegend, die Leute halten sich kleine, schwarze Kästchen vor die Nase oder ans Ohr. Wird es gut ausgehen zwischen Dornröschen und dem modernen Prinzen in dieser völlig anderen, chaotischen Welt?

Der Froschkönig

Beim Froschkönig wird‘s tierisch: Eines schönen Tages fällt der Prinzessin beim Spielen ihre goldene Kugel in den Brunnen. Ein Frosch taucht auf und verspricht, ihr die Kugel aus dem Brunnen heraufzuholen, wenn sie ihm wiederum verspricht, fortan seine Kameradin zu sein. Der Frosch hält sein Versprechen. Und die Prinzessin? Wird sie ihr Wort halten? Kann ein Frosch der Kamerad einer Prinzessin sein? Was sagt der König zu all dem? Und – ist dieser Frosch wirklich nur ein ganz gewöhnlicher Frosch?

Das „Wittenberger Kinder- und Jugendtheater“ hat das bekannte Märchen vom Froschkönig liebevoll inszeniert. Es zeigt den Märchenklassiker in neuem Gewand. Am Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr, wird der Froschkönig im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus aufgeführt.

Die Eintrittskarten für die beiden Kindertheaterstücke sind in der Tourist Information im Kevelaerer Rathaus oder online im Ticketshop erhältlich. Der Ticketshop ist auf der touristischen Website der Wallfahrtsstadt Kevelaer unter www.kevelaer-tourismus.de zu finden. Der Eintrittspreis beträgt 4 Euro pro Person.