Märchenhaftes Kindertheater

Das Kulturprogramm hat auch vieles für die jungen Besucher ab drei Jahren zu bieten. Das Kindertheater „Sterntaler“ wird am Sonntag, dem 19. November, um 15 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer vom Wittener Kinder- und Jugendtheater aufgeführt.

„Sterntaler“ ist ein herzergreifendes Kindermärchen, das von der Großzügigkeit und dem Glauben an das Gute im Menschen erzählt. Die Botschaft ist klar: Selbstlosigkeit und Mitgefühl belohnen sich oft von selbst.

Die Geschichte von „Sterntaler“ lehrt wichtige Werte wie Nächstenliebe, Mitgefühl und Vertrauen und erinnert daran, dass Großzügigkeit oft der Schlüssel zu unerwartetem Glück und Wohlstand ist. Es ist ein zeitloses Märchen, das sowohl Kinder als auch Erwachsene inspiriert und zum Nachdenken anregt.

Das Theaterstück befasst sich mit einem kleinen Mädchen, welches wissbegierig und mutig die Welt kennenlernen möchte. So macht es sich, voller Vertrauen und Zuversicht, auf den Weg; mit nichts weiter als den Kleidern, die es am Leib trägt, und einem Stückchen Brot. Unterwegs begegnen ihr Menschen, die sie bedauert, und so verschenkt sie nach und nach alles, was sie besitzt. Einer Hungrigen gibt sie das Stückchen Brot, einem Frierenden ihre Jacke und am Ende sogar ihr letztes Hemd. Es scheint, dass so viel Selbstlosigkeit Glück bringt, denn plötzlich fallen viele kleine Sterne vom Himmel und auch noch ein kostbares Kleid. Damit sammelt das kleine Mädchen die „Sterntaler“ und dann ist da ja auch noch Prinz Max.

Tickets für das Stück „Sterntaler“ und viele weitere aus dem Kulturprogramm 2023/2024 sind in der Tourist Information, im Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob und online unter www.kevelaer-marketing.de und www.eventim.de erhältlich.