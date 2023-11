Liebes Christkind, …

Die Vorweihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit, vor allem für Kinder. Die meisten warten sehnsüchtig auf Heiligabend und darauf, dass das Christkind ihnen ihre Wünsche erfüllt. Was kann es also Schöneres für die Kinder geben, als dass sie vorher an das Christkind schreiben?

In der Wallfahrtsstadt Kevelaer sind zwei rote Briefkästen die direkte Verbindung zum Christkind. Dort können Kinder ihren Wunschzettel, Gedichte oder Bilder einwerfen, die das Team vom Kevelaer Marketing dann an das Christkind weiterleitet.

„Wir wissen natürlich nicht, ob die kleinen oder auch großen Wünsche erfüllt werden, schließlich braucht das Christkind ab und an etwas Hilfe von Eltern, Verwandten oder auch guten Freunden. Wir wissen aber ganz genau, dass jeder Brief, der hier eingeworfen wird, beantwortet wird“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus im Kevelaer Marketing, ergänzt: „Jedes Schreiben an das Christkind ist einzigartig und jedes verdient einfach eine Antwort.“

Die beiden roten Briefkästen stehen ab dem 1. Dezember vor der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz und im Forum Pax Christi, wo der Krippenmarkt stattfindet. Bis zum 20. Dezember können dort Briefe an das Christkind eingeworfen werden. Zudem kann der Brief per Post an das Christkind im Rathaus, Peter-Plümpe-Platz 12 in 47623 Kevelaer, gesandt werden. Wichtig ist, dass unbedingt Vor- und Nachname sowie die vollständige Adresse angegeben werden.

„Nur dann kann das Christkind auch antworten“, sagt Annika Manthey, Mitarbeiterin im Kevelaer Marketing. Die Antwort erfolgt innerhalb weniger Tage.

Wer möchte, schickt seinen Brief ganz umweltfreundlich und kostenlos per E-Mail an christkind@kevelaer.de und erhält die Antwort auf Wunsch auch auf diesem Wege. Wer die Antwort des Christkindes per Post nach Hause geschickt bekommen möchte, kann die Adresse mit vollständigem Namen in der E-Mail angeben. Egal, auf welchem Weg die Post versendet wird, das Christkind freut sich auf viele Briefe und schöne Bilder der Kinder.