Museumsedition #3 ab 1. Dezember

Das Niederrheinische Museum in Kevelaer bringt nun seine dritte Edition heraus. Die jeweiligen Objekte werden von ausgesuchten zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern in kleinen limitierten Auflagen exklusiv für das Haus gefertigt und können in ihrer Form und Variation nur im Museum erworben werden. Der Erlös dient wiederum der Förderung des Hauses.

Die Arbeiten variieren in ihrer Schöpfung mit den unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern und zeigen, welche Vielfalt die Kunst und das Kunsthandwerk in unserer kulturellen Einrichtung des Niederrheins und damit am Niederrhein besitzt. Denn die/der Künstlerin/Künstler orientiert sich während des Schaffensprozesses an einer Voraussetzung: Das Kunstobjekt soll einen Bezug zur Sammlung des Museums und zur regionalen (Kultur-) Geschichte haben.

Die Arbeiten der dritten Museumsedition wurden von Wolfgang Hahn und Ulrike Lua aus Mönchengladbach angefertigt und schaffen auf besondere Art und Weise eine Verbindung zur niederrheinischen Kultur.

Die Edition mit dem Titel „Sterntaler“ bezieht sich zum einen auf das gleichnamige Märchen der Brüder Grimm und zum anderen nimmt sie Bezug zum niederrheinischen Altbier.

Die Serie von 25 aquarellierten Zeichnungen wird jeweils aus sechs bis acht farbigen, runden Bildelementen auf weißem Bildgrund gebildet. Die geränderten Linien folgen der Form eines Kronkorkens, der zugleich als Schablone dient. Bewusste Exemplare wurden von der Issumer Brauerei ausgewählt. Altbier ist ein typisches niederrheinisches Getränk und auch das Museum besitzt einige Werke in seiner Sammlung, die in einem Zusammenhang mit der Traditionsbrauerei stehen. Die Edition ist auf 25 Exemplare begrenzt und jedes Stück ist einzigartig in seiner Ausarbeitung. Pro Kunstobjekt wird ein Preis von 95 Euro aufgerufen.

Die Edition kann ab dem 1. Dezember 2023 im Shop des Museums zu den üblichen Öffnungszeiten erworben werden und ist gerade mit Blick auf das kommende Fest ein ideales Präsent für den Kunstlieberhaber in der Familie.