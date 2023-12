Diskussion um Beiträge zu den Betriebskosten Nutzungsgebühren für Sportvereine

/ von Michael Nicolas

Wohin führt der Weg der Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Sportstätten? Foto: Archiv

Das Schaulaufen hat schon stattgefunden; das eigentliche Kräftemessen kommt erst noch. Die „Tribüne“ im Ratssaal jedenfalls war schon mal gut gefüllt und hochkarätig besetzt, als es in der Sitzung des Sportausschusses um die Beteiligung der Sportvereine aus Kevelaer und den Ortschaften an den Kosten für die Sportstätten ging. Die Verwaltung hatte angesichts der turnusmäßigen Überprüfung der 2016 vom Rat beschlossenen Satzung knapp gesagt eine Erhöhung der Nutzungsgebühren vorgeschlagen.

Die Verwaltung sieht dies natürlich als ,Anpassung‘ an drastisch gestiegene Unterhalts- und Betriebskosten und führt zudem ins Feld, dass eine Überprüfung und Anpassung schon viel früher hätte erfolgen sollen. „Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schließungen der städtischen Sportstätten wurde auf diese Anpassung zunächst verzichtet. Vielmehr wurde mit Beschluss des Rates vom 05.10.2021 festgelegt, dass die prozentuale Energiekostenbeteiligung für das Jahr 2020 für die Kevelaerer Vereine nur hälftig festgesetzt wird. Zudem erfolgte eine hälftige Erstattung der festgesetzten Beträge aus der pauschalen Abrechnung für die sonstigen Vereine aus dem Stadtgebiet Kevelaers“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Nun könne nach dem Ende der Corona-Pandemie aber eine Überprüfung der Beträge – die in diesem Falle einer Erhöhung gleichkommt – erfolgen, da die Verbrauchszahlen aus dem Jahr 2022 vorliegen, erklärt die Verwaltung.

Dass eine Erhöhung der Beträ…