Weihnachtsbäume für den guten Zweck

Ab kommenden Samstag, 26. November, bis zum 18. Dezember 2022 laden die Ausstellerinnen und Aussteller des „Kevelaerer Krippenmarktes“ zum Bummeln und zum Kauf der letzten Geschenke ein (das KB berichtete). Die Gastronominnen und Gastronomen auf dem Mechelner Platz bieten ihre Getränke und Leckereien sogar bis zum 30. Dezember an. Und auch der diesjährige Tannenbaumverkauf der schönsten Krippenmarkttannen in der Museumspassage findet noch nach dem offiziellen Ende des Marktes statt. So können Interessierte ein gemütliches Treffen inklusive Bühnenprogramm direkt mit dem Kauf des Weihnachtsbaums verbinden.

Ab Dienstag, 20. Dezember, bis Donnerstag, 22. Dezember, werden von 10 bis 18 Uhr in der Museumspassage die schönsten Tannenbäume vom Kevelaerer Krippenmarkt verkauft. „Schon im letzten Jahr waren die Käufer von der Qualität der Bäume begeistert“, weiß Lena Hanenberg, Pressesprecherin der Stadt Kevelaer, zu berichten.

Erlös geht an die Kevelaerer Tafel

Für einen guten Zweck können die Bäume für 30 Euro pro Stück erworben werden. Der Erlös des Verkaufs geht, wie auch schon im vergangenen Jahr, an einen gemeinnützigen Verein. In diesem Jahr kann sich die Kevelaerer Tafel über eine kleine „Finanzspritze“ freuen, deren Höhe natürlich von der Kauffreudigkeit der Besucherinnen und Besucher abhängt.

Der Baum kann direkt ins heimische Wohnzimmer mitgenommen werden oder wird am Freitag, 23. Dezember, gegen einen Obolus nach Hause geliefert. Vor oder nach dem Baumerwerb können die Käuferinnen und Käufer noch einen „Abstecher“ zum Mechelner Platz machen. Dort arbeitet die Gastronomie auf Hochtouren, um die Besucherinnen und Besucher des Bühnenprogramms mit leckerem Essen und heißen Getränken zu versorgen. Am Dienstag, 20. Dezember, ist dort das Duo „Timmermann und Reger“ unter dem Motto „two voices – two guitars“ zu Gast und am Mittwoch, 21. Dezember, kommt ein 90 Personen starker Chor auf Kevelaers Krippenmarktbühne zum Einsatz: Die „Vocal Group Transparent“ aus Venray wird den Gästen ordentlich einheizen. Wer seinen Baum erst am Donnerstag, 22. Dezember, abholen kann, darf sich auf das Duo „Miikado“ freuen.

Die letzten Stunden vor dem Fest können so in entspannter Atmosphäre mit Freundinnen, Freunden und Familie verlebt werden unter dem Motto „Weihnachtsbaumkauf für den guten Zweck“ – kaum ein Anlass würde wohl mehr den weihnachtlichen Gedanken treffen…