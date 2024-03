Die Menschen kamen von nah und fern zum Kuscheln nach Kervenheim Lämmertag lockte auf den Rouenhof

/ von Franz Geib

Ausruhen für die nächste Kuschelrunde beim Lämmertag auf dem Rouenhof. Foto: FG

Fast schien es so, als habe sich das halbe Land zum Kuscheln in Kervenheim verabredet: Beim Lämmertag auf dem Rouenhof kamen, wie sich anhand der Nummernschilder auf den Autos leicht ablesen ließ, die Familien nicht nur aus der näheren Umgebung des Kreises Kleve, sondern reisten auch aus dem Ruhrgebiet und dem Bergischen Land an: Die Autoschlangen endlos, die Gäste mehr als zahlreich, und das Wetter war auch noch spitzenmäßig.

Biobauer Bernd Verhoeven nahm den Andrang mit seinem typischen Humor: „Schlechtes Wetter, schlechte Laune, nix los hier!“ Von wegen: Der Hoftag war wieder einmal der ultimative Wochenendtipp für Hunderte von Familien, und hier vor allem für die kleinsten Mitglieder: Kaum eines der Ziegenlämmer, von denen so manches noch so staksig unterwegs war, als habe es erst vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt, blieb vor den offenen Armen der Gästekinder aus Nah und Fern verschont.

Und für beide, Kinder und Lämmer, war es wohl dennoch eine Wohltat, ließen sich doch die allermeisten Zicklein seelenruhig auf die Kuschelmomente ein, machten es sich auf dem Schoß bequem und schliefen mitunter einfach ein. Antonia Janßen kam mit Mann Mischa extra aus Düsseldorf angereist, um Töchterlein Fanny die „richtige Natur“ beziehungsweise die Welt auf einem Bio-Bauernhof näherzubringen. Und tatsächlich dauerte es nicht lange, da hatte Klein-Fanny, noch nicht ganz drei Jahre alt, bereits eines der weiß-felligen Lämmchen…