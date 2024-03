Tausende Setzlinge zu verschenken

Die Initiative „Mehr Bäume Jetzt“ engagiert sich für mehr Artenvielfalt und für ein lebenswertes Klima und verschenkt in diesem Zusammenhang im Kreis Kleve Tausende Baum- und Strauchsetzlinge. Diese wurden von „freiwilligen Baumrettern“ im Laufe des Winters auf verschiedenen Ernteflächen im Kreisgebiet vor Licht- und Platzmangel und dem Freischneider gerettet und erhalten nun auf Privatflächen eine zweite Chance.

„Mehr Bäume Jetzt“ agiert in Kooperation mit dem Bündnis „Klima.Partner“ im Kreis Kleve, zu dem sich alle 16 Kommunen und der Kreis Kleve zusammengeschlossen haben. Auch Kevelaer unterstützt die kreisweite Aktion. Am Samstag, 9. März 2024, zwischen 10 und 12 Uhr können die Setzlinge (nach Voranmeldung) am World House in Kevelaer-Wetten, Vellarsweg 2, abgeholt werden.

Die Voranmeldung für die Setzlinge erfolgt über folgendes Formular: (https://docs.google.com/forms/d/1h55dSBrYu-eUsKDLzF9A6KVHovMvrQChNwXtfZwkkxI/viewform?edit_requested=true, Link ggf. kopieren und in Browserzeile einfügen).

Eventuelle Änderungen und wichtige Informationen erhalten Interessenten nach Ihrer Anmeldung über das Formular per E-Mail.

Die überwiegende Zahl der kostenlos angebotenen Setzlinge (u.a. Ahorne, Fichten, Rotbuchen, Roteichen, Hartriegel, Schlehdorne und Weiden) hat eine Länge zwischen 50 und 200 Zentimetern. Manche Setzlinge sind auch etwas größer.

„Mehr Bäume Jetzt“ vergibt die Bäume, die ausdrücklich nicht zur Pflanzung in Waldgebieten oder in der freien Natur geeignet sind, ausschließlich nach Voranmeldung raus, damit die gewünschte Stückzahl unter dem Vorbehalt der ausreichenden Verfügbarkeit bereitgestellt werden kann. Dabei ist Interessierenden freigestellt, ob sie einen oder viele Bäume abnehmen möchten.