La Signora allein unter Geiern

„La Signora – Nie eingeladen, aber überall dabei“ – das ist ein Motto, unter dem die Comedienne Carmela de Feo mit ihrer Bühnenfigur „La Signora“ landauf, landab, auf Bühnen und im TV Erfolge feiert. Aber es ist längst nicht der einzige starke Spruch, den die „Rabattmarke des deutschen Kabaretts“ für ihr Publikum übrig hat. In ihrem neuen Programm „Allein unter Geiern“ zeigt sie, dass Schicksal durchaus Spaß machen kann… Klein, Hummeltaille und Haarnetz! Tödliche Gags pflastern ihren Weg, die Leute geiern sich einen ab, aber nach der Show kräht kein Aas mehr nach ihr. Wie allein kann man sein, wenn selbst die Geier nicht mehr über einem kreisen? Wer das herausfinden will, kann sich gegen gänige Zahlungsmittel bei La Signora einladen, und zwar am Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, in die Gute Stube der Stadt. In der Reihe „Kabarett unter‘m Dach“ ist Carmela de Feo im Bühnenhaus zu Gast. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten ab 24,50 Euro und sind in Kevelaer bei der Tourist-Information im Rathaus (Telefon: 02832-12 29 91), beim KulturBüro NiederRhein (Telefon: 02821 / 24 161) oder online unter www.resevixt.de erhältlich.