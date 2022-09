Mehr Mehrzweck und Montessori

Die Grundschule Wetten liegt im Kern des Kevelaerer Ortsteils. Das Gebäude wurde in den 1960er Jahren gebaut und der Platz ist begrenzt. Zwei Container, die 2003 zusätzlich auf dem Schulhof aufgebaut wurden, entsprechen nicht mehr den Anforderungen der heutigen Klassenräume für den Grundschulunterricht.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer investiert jetzt als Schulträger der Grundschule in den Umbau und hat das Architekturbüro „REPPCO“ mit der Planung beauftragt. „Ziel ist es, die in die Jahre gekommenen Container abzulösen und am Bestandsgebäude den notwendigen Platz für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Jede Klasse bekommt neben dem eigenen Klassenraum einen dazugehörigen Differenzierungsraum. Diese Räume sind für die Umsetzung des neuen Montessori-Konzepts an der Wettener Grundschule sehr bedeutsam. Wir stimmen uns bei der Planung eng mit der Schulleitung ab“, so Yvonne Völkel, Abteilungsleiterin Schulen und Sport bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Anbau an der Südseite

Das Planungsbüro präsentierte im Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement (KlUG) den aktuellen Planungsstand: An der Südseite der Grundschule, dort wo aktuell noch die Bürgerbusgaragen stehen, plant das Architektenbüro einen Anbau. Hier entstehen für die Kinder rund 280 Quadratmeter. Der Anbau bietet Platz für ein weiteres Klassenzimmer, Lagerräume und einen großen Mehrzweck- und Musikraum, der sich je nach Bedarf trennen lässt oder als ein großer Raum beispielsweise für Festlichkeiten genutzt werden kann. Durch die Erweiterung entsteht außerdem zwischen Anbau und Bestand ein neuer Außenbereich, der teilweise überdacht ist und Platz fürs Spielen draußen und eine direkte Anbindung an den Mehrzweck- und Musikraum bietet.

Unterschiedliche Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich laden die Kinder dazu ein, sich in den Pausen auszuruhen.

Bei der Planung legt die Wallfahrtsstadt großen Wert auf natürliche und nachhaltige Baumaterialien.

So ist geplant, für die Außenverkleidung Holz zu verwenden und den Anbau mit einem Gründach zu versehen, das als natürliche Klimaanlage fungieren soll. „Wir denken bei Neubau und Sanierung des Bestands zukunftsorientiert und möchten energieeffiziente Materialien verarbeiten. Damit machen wir den Schulstandort Wetten langfristig attraktiv“, so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

Sobald der Bauantrag bewilligt wurde, können die Ausschreibungen für das Projekt beginnen. Planmäßig sollen die Umbaumaßnahmen im Sommer 2023 starten. An- und Umbau werden zeitlich in verschiedenen Bauabschnitten umgesetzt, sodass die Schülerinnen und Schüler zu jeder Zeit genügend Platz haben, um weiterhin ungestört am Unterricht teilzunehmen.