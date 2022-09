Museum – Kunst – Grafitti

Vom 11. bis 13. Oktober 2022 findet ein Projekt des Niederrheinischen Museums in Kooperation mit dem Jugendamt der Wallfahrtstadt Kevelaer sowie dem Graffiti- & StreetArt-Künstlers Mattez Deckers statt.

Die Idee

Die Mitarbeiter des Museums überlegen schon länger zwei Wände des musealen Gebäudes gestalterisch zu verändern und dies im Rahmen eines Workshops mit Jugendlichen umzusetzen. Da traf es sich gut, dass auch das Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer schon Ideen in der Tasche hatte, um Jugendliche kreativ zu fördern. Entstanden ist daraus ein gemeinsames Street Art Projekt, in dem die Jugendlichen zusammen mit dem Künstler ein Graffiti erstellen und die/ ihre ‚Stadt‘ originell in den Blick nehmen. Der Künstler war schnell gefunden und konnte ebenso schnell für das Projekt ‚Museum / Kunst / Graffiti‘ begeistert werden.

Mattez Deckers aus Geldern wird die Gestaltung der Wand zusammen mit den Jugendlichen erarbeiten und umsetzen. Kreative junge Köpfe sind dabei gefragt, die Lust haben sich zu beteiligen und gerne schon Erfahrungen mit StreetArt, Graffiti und Spraydose haben (kein Muss).

Die Umsetzung

Das Projekt läuft innerhalb der Herbstferien über drei Tage, vom 11. bis 13. Oktober 2022, jeweils von 10.00 – 16.00 Uhr für Jugendliche ab 13 Jahren. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, weshalb ausdrücklich um eine Anmeldung bis zum 30. September 2022 gebeten wird. Dazu bitte den Namen des/der Jugendlichen, das Alter sowie eine Telefonnummer an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de senden. Man erhält dann im Anschluss eine Anmeldebestätigung und weitere Details zum Projekt. Es entfallen keine Teilnahmegebühren.

Die Hintergründe

Das Projekt wird finanziert mit Mitteln aus dem Aktionsprogramm ‚Aufholen nach Corona‘. Alle Beteiligten freuen sich sehr darüber in den Herbst-Ferien dieses besondere Projekt durchzuführen, bei dem Jugendliche ab 13 Jahren die Möglichkeit erhalten neue Bereiche von Kunst und Kreativität für sich zu entdecken und gemeinsam zu erleben.