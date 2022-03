Kunstrasenpflege richtig gemacht

Die Fußballabteilung des SV Union Wetten freut sich über neues, modernes Gerät zur Pflege des vereinseigenen Kunstrasenplatzes.

Die mit 13 Mannschaften und etwa 250 aktiven Spieler*innen größte Abteilung des Vereins hatte vor einigen Monaten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den alten Ascheplatz in einen modernen Kunstrasenplatz zu verwandeln (das KB berichtete). Damit der Verein lange Freude am neuen Spieluntergrund hat, ist eine angemessene Pflege und Reinigung des Rasens wichtig. Das übernimmt der Verein in Eigenregie und freute sich daher, mit Unterstützung der Volksbank an der Niers ein passendes Reinigungsgerät anschaffen zu können.

Der 1. Vorsitzende des Vereins, Manfred Nilkens, Stefan Clasen als Verantwortlicher für das Projekt Kunstrasen und Platzwart Rainer Tegelen nahmen sich gerne die Zeit, dem Wettener Ortsrepräsentanten der Volksbank, Johannes Kleuskens, mehr über die Funktion und die Möglichkeiten des modernen Gerätes zu erklären.