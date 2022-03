Gegen den Müll, für die Natur

Wie bereits im Frühjahr 2019 hatte der Heimatverein „Ons Derp“ auch in diesem Jahr wieder zur großen Müllsammelaktion in und um Winnekendonk aufgerufen. Über die Vereinsgemeinschaft wurde schnell eine Einladung verteilt und so fanden sich am Samstag, 19. März, rund 50 umweltbewusste Freiwillige, ausgerüstet mit Handschuhen, Greifzangen und Mülltüten, auf dem Alten Markt in Winnekendonk ein, um in der rund zweistündigen Aktion ihr Dorf von achtlos entsorgtem Müll und Unrat zu befreien.

Bei bestem Wetter wurde bereits nach kurzer Zeit eine beachtliche Menge von den fleißigen Sammler*innen zusammengetragen und in Müllsäcken verpackt. Dank der Unterstützung der Firma Schlabbers GmbH aus Kevelaer, die einen kostenlosen Container zur Verfügung stellte, konnte der Abfall im Anschluss problemlos und fachmännisch entsorgt werden.

Bei einem kleinen Imbiss, der wieder von der Firma EDEKA Brüggemeier unterstützt wurde, wurden die gesammelten Funde bestaunt und manch einer musste den Kopf schütteln, wie leichtfertig – insbesondere im Außenbereich des Dorfes – Müll in die Landschaft geworfen wird. Umso erfreulicher war es für die Verantwortlichen, wenn sich bei einer solchen Sammelaktion so viele engagierte Winnekendonker*innen beteiligen, um der Vermüllung und der Wegwerfgesellschaft ein wenig entgegenzutreten.