KSV-Handballer im neuen Outfit

Kürzlich bekamen die männliche B-Jugend des SV-Kevelaer während des Trainings Besuch. Die Freude war groß, als Michael Gey (Firma Jürgen Aben Immobilien GmbH) dem Team eine großzügige Spende in Form neuer Aufwärmshirts überreichte. „Es ist prima, dass der Handball-Sport und auch das Ehrenamt so unterstützt werden!“ so der Trainer Stephan Bachmann. „Ein Sponsoring ist gerade in der jetzigen Zeit nicht selbstverständlich und genau das ist für Vereine überlebenswichtig.“

Deshalb bedanken sich Mannschaft und Trainer bei Michael Gey und der Aben Immobilien GmbH aus Kevelaer.