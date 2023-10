Der Kopf hinter Parookaville

„Gaesdoncker Studium Generale“ – hinter dem etwas sperrigen Begriff verbirgt sich eine ganz besondere Veranstaltungsreihe des Internatsgymnasiums Gaesdonck in Goch. Mit einer bunten Mischung von Vorträgen und spannenden Persönlichkeiten möchte Dr. Kattelans, Oberstufenkoordinator der bischöflichen Privatschule, den Horizont seiner Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe erweitern. So war die Gaesdonck im vergangenen Jahr etwa Gastgeber für den Historiker Prof. Sönke Neitzel, den Energieexperten Prof. Wolfgang Kottnik oder auch von Innenminister Reul. „Gerade die unmittelbare Begegnung und die Diskussion über eine Vielfalt von Themen, die im „normalen“ Unterricht nicht vorkommen, ist ein elementarer Baustein einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung“, stellt Kattelans heraus.

Am Montag, 23. Oktober 2023, hat er erneut einen ganz besonderen Referenten zu Gast in der Gaesdoncker Aula: Bernd Dicks wird den Schülerinnen und Schüler unter anderem die Entstehung des Festivals Parookaville vorstellen und einen Blick hinter den Festival-Apparat werfen: „How to develop an entrepeneurial mindset“, so lautet die Überschrift des Abends.

Dicks, mittlerweile ausgebildeter Journalist, hat als Internatsschüler selbst die Gaesdonck besucht und nach seiner Bundeswehrzeit beim Feldradio in Afghanistan erste Erfahrungen gesammelt, um danach eine Medienausbildung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf zu absolvieren. Stationen bei EinsLive oder dem Ratgeber Internet (eine WDR-Fernsehproduktion) und auch der Jugendseite „Spickmich“ ließen ihn Erfahrungen in den neuen Medien sammeln und ein bemerkenswertes Netzwerk aufbauen. Die Idee, ein Festival auf die Beine zu stellen, entstand gemeinsam mit seinen beiden Geschäftspartnern aus Weeze. Vier Jahre lang hatten die drei zuvor, quasi als Hobby, ein Stadtfest und ein Karnevalszelt veranstaltet. 2015 kam die Premiere von Parookaville. Was folgt, ist längst Geschichte.

Mittlerweile können die drei Initiatoren und ihr Team stolz darauf sein, in den ganz oberen Sphären der Dance-Musik-Szene angekommen zu sein – mit einer Bedeutung weit über den Niederrhein und Deutschland hinaus. Dass auch ein bisschen Gaesdoncker Blut in dem Festival steckt, freut Kattelans besonders: Neben Bernd Dicks finden sich schließlich noch einige weitere Gaesdoncker Ehemalige im Kernteam der Weezer Firma.

Die Vorträge des „Gaesdoncker Studium Generale“ dauern 90 Minuten und sind öffentlich. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.