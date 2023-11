Krippenmarkt startet am 1. Dezember

Vom 1. bis 20. Dezember 2023 lädt der gemütliche „Kevelaerer Krippenmarkt“ zum Bummeln und Genießen auf den Luxemburger Platz, den Kapellenplatz und in das Forum Pax Christi ein. Von Montag bis Freitag 13 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr öffnen die Hütten und Stände. Die Gastronomie hat sogar immer bis 21 Uhr geöffnet.

Nicht nur die urigen Hütten, liebevoll dekorierten Stände und die lebendige Krippe machen Lust auf einen Besuch – jedes Wochenende können sich Krippenmarkt-Besucherinnen und -Besucher auf musikalische Darbietungen unterschiedlichster Art freuen. Außerdem findet an drei Tagen das beliebte Krippenspiel statt.

Abwechslungsreiches Programm

Gemütlich einen Glühwein trinken, dabei ‘was Leckeres essen, das besondere Ambiente genießen und dazu Live-Auftritte – für Viele die perfekte Vorbereitung auf die anstehenden Weihnachtstage. An jedem Wochenende und vereinzelt unter der Woche können sich Besucher auf abwechslungsreiches Programm freuen. Auf dem Kapellenplatz mischen sich Künstlerinnen und Künstler unter die Besuchenden und unterhalten mit weihnachtlichen Darbietungen.

Nach der Eröffnung am 1. Dezember um 13 Uhr können sich die Besucher ab 15 Uhr auf Drehorgelmusik freuen. Um 19 Uhr singt Gerrit Quade.

Am Samstag, 2. Dezember startet um 14.30 Uhr eine adventliche Führung für Familien. Eintrittskarten für die Führung sind in der Tourist Information oder Infogebäude im Solegarten St. Jakob erhältlich. Um 19 Uhr leitet das Duo Miikado den Abend ein.

Monika Voss singt am Sonntag, 3. Dezember, ab 19 Uhr und am Freitag, 8. Dezember, ab 18.45 Uhr auf dem Kapellenplatz. Danach findet das Konzert „Kevelaer feiert Advent“ in der Marienbasilika statt.

Am Samstag, 9. Dezember, kann bei einem heißen Getränk und leckeren Speisen ab 19.30 Uhr Levin Ripkens gelauscht werden.

Am Sonntag, 10. Dezember stehen mit „Zauberhaftes Kevelaer“ zahlreiche Auftritte rund um Magie, Zauberei und Fanatsie an. Außerdem ist ab 18.45 Uhr Gerrit Quade auf dem Kapellenplatz.

Am 11. Dezember sind ab 15 Uhr erneut die Drehorgeln unterwegs und sorgen für gute Unterhaltung. Wer etwas Besonderes hören möchte – am 15. Dezember erklingen Dudelsäcke auf dem Krippenmarkt. Nach der Lichterfeier von St. Marien um 19.30 Uhr spielt das Duo Miikado von 20.30 bis 21.30 Uhr.

Am 16. Dezember findet erneut die adventliche Führung für Familien statt. Um 17 Uhr spielt „Jazz im Glück“ auf dem Kapellenplatz.

Am 3. Advent spielt ab 14 Uhr Hardy´s Jazz Band „Fetzige jazzige Weihnacht“. Von 17 bis 18 Uhr findet in der Marienbasilika das Adventssingen mit dem Knabenchor statt und um 18.45 Uhr können sie dich Besucher auf Levin Ripkens auf dem Krippenmarkt freuen.

Der Montag, 18. Dezember steht erneut im Zeichen der Drehorgel. Ab 15 Uhr ertönt die besondere Musik in der Innenstadt.

Am 19. Dezember spielt die Band „Fragile Matt“ von 15.45 bis 17.45 Uhr. Den Abschluss macht am 20. Dezember um 19 Uhr der Kneipenchor aus Straelen.

Mehrmals pro Woche wird die lebendige Krippe ganz besonders in den Fokus gerückt. Das Krippenspiel von und mit Karl Timmermann begeistert ebenfalls seit vielen Jahren alle Besucher des Krippenmarktes und lässt die Augen der Zuschauer strahlen. Mit ehrenamtlichen Schauspielern der Messdiener St. Marien, der Lebenshilfe Gelderland und des Theatervereins 4c e. V. gestaltet Karl Timmermann das Krippenspiel. Selbst gesungene Lieder, auffallende Kostüme und ein tolles Schauspiel – all das erwartet die Besucher inmitten der Krippe zwischen den Tieren. Das Krippenspiel wird mittwochs von 15 bis 15.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 15.45 bis 17 Uhr aufgeführt.

Nicht nur musikalische Beiträge und das Krippenspiel sorgen für gute Unterhaltung. Vor allem die kleinen Besucher kommen in der Weihnachtswerkstatt auf ihre Kosten. Jeden Samstag und Sonntag werden um 13 und 14 Uhr im Forum Pax Christi Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Außerdem kann gebastelt und gemalt werden.