Wettener bei Bauer sucht Frau

Seit letzte Woche Montag kann der Zuschauer auf RTL wieder Landwirtinnen und Landwirte dabei zusehen, wie sie die große Liebe suchen. Bereits zum 19. Mal begleitet die Sendung „Bauer sucht Frau“, die Landwirte auf ihrer Reise zur Partnerschaft. Dieses Mal versucht auch ein Wettener, sein Glück zu finden.

Der 33-jährige André lebt zusammen mit seinen Eltern und seiner Großmutter auf dem Familienhof. Dort kümmert er sich neben seinen Hauptberuf als Maschinenführer um die fast 200 Rinder des Milchviehbetrieb. Doch seine wahre Leidenschaft gehört seinen zwei Pferden. Das Ausreiten mit ihnen ist für ihn Ausgleich zum stressigen Alltag.

André bezeichnet sich selbst als Beziehungsmensch, der gerne für seine Partnerin kochen würde. Gegenüber RTL verriet er, warum es wohl bis jetzt nicht geklappt hat mit der Liebe: „Ich habe mich oft in die falschen Frauen verliebt.“ Bei Bauer sucht Frau hofft er nun, die Richtige für sich zu finden.

Er schien auch gleich gute Chancen zu haben, war er doch in dieser Ausgabe der Bauer mit den meisten Zuschriften. Doch in die engere Auswahl schafften es nur drei der Damen, die ihm zuvor geschrieben hatten. Das erste Treffen fand dann traditionsgemäß auf dem Scheuenfest statt. Dort konnte aber nur eine der Damen Andrés Herz gewinnen. Die 29-jährige Laura war es, die er wiedersehen wollte, und so lud er sie kurzerhand zur gemeinsamen Hofwoche ein.

Den Start dieser konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer letzte Woche Dienstag um 20:15 Uhr mitverfolgen. Ganz aufgeregt empfing André seine Laura am Kevelaerer Bahnhof. Für ihre Ankunft hatte er sich extra in Schale geworfen, was Laura sehr gut gefiel. Noch besser gefiel ihr aber die Kutsche, mit der André sie zu seinem Hof brachte. „Da hat André mir einen Traum erfüllt“, schwärmt sie im Interview über diese Geste.

In den beiden Folgen dieser Woche konnte man beobachten, wie die beiden sich im Alltag auf dem Hof immer näher kommen. Bevor der Milchbauer seiner Hofdame seine Kuhherde zeigt, hilft er der 29-Jährigen liebevoll in die neuen Gummistiefel. „Das ist mein Cinderella-Moment“, lacht Laura. Und dann werden auch schon erste Zukunftspläne geschmiedet. André zeigt Laura den Dachboden, den er für seine Zukünftige ausbauen will: „Ich bin jetzt in einem Alter, da denke ich schon daran, eine Familie zu gründen!“

Wie es mit den beiden weitergeht kann man montags und dienstags jeweils um 20:15 Uhr bei RTL mitverfolgen. Wer die ersten Folgen verpasst hat kann sie auf https://plus.rtl.de/video-tv/shows/bauer-sucht-frau-140759 nachholen.