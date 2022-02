Kradfahrer verletzt sich schwer

Am Freitag, 28. Januar 2022, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer aus Kevelaer die Südstraße in Richtung Gelderner Straße. An der Einmündung Südstraße / Gelderner Straße wollte er nach links in die Gelderner Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 36-jähriger Kradfahrer, ebenfalls aus Kevelaer, die Gelderner Straße aus Richtung Klever Straße in Richtung Weller Landstraße.

Obwohl er den Kradfahrer gesehen hatte, fuhr der LKW-Fahrer in den Einmündungsbereich ein. Nach Angaben der Polizei wollte er den Kradfahrer passieren lassen und danach abbiegen. Der Kradfahrer sei offensichtlich davon ausgegangen, dass der LKW-Fahrer ihn übersehen hatte und leitete eine Vollbremsung sein. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er zur stationären Behandlung verblieb. Am Motorrad entstand Sachschaden.

Zeug*innen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kevelaer unter Tel. 02832-9200 zu melden.