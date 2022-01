Erfolgreiche Abschlüsse bei der Volksbank

Große Freude bei den Auszubildenden des dritten Lehrjahres der Volksbank an der Niers: Alle haben ihre Abschlussprüfungen erfolgreich absolviert. Vorstandsmitglied Johannes Janhsen, Personalleiterin Dr. Elke Schax und Ausbildungsbetreuer Lucas Stennmanns gratulierten den Nachwuchsbankern zur bestandenen Prüfung. Besondere Glückwünsche gab es für Emanuel Döring. Er beendete seine Abschlussprüfung mit „sehr gut“. Alle Auszubildenden wurden in ein Arbeitsverhältnis übernommen, somit warten unmittelbar nach dem Abschluss neue Aufgaben auf die jungen Bankkaufleute – die Bandbreite reicht von der Kund*innenberatung über den Einsatz in der DigitalFiliale bis zum Bereich Vertriebsmanagement.

„Aufstieg vor Einstieg“ ist der Grundsatz bei der Volksbank, „daher hat eine fundierte Ausbildung bei uns einen sehr hohen Stellenwert“, erklärt Personalleiterin Dr. Elke Schax. „Sie bildet die Basis für weitere Fortbildungen und bietet jungen Menschen so sehr gute Karriereperspektiven.“ Dabei kommen neben dem Fachwissen auch die Persönlichkeitskompetenz und die menschliche Seite nicht zu kurz. „Von Beginn der Ausbildung an legen wir viel Wert auf einen partnerschaftlichen Umgang miteinander und auf die richtige Methodenvermittlung in der Beratung“, so Schax.

Mit Blick auf die vielseitigen Entwicklungschancen für Berufsstarter*innen ergänzt Ausbildungsbetreuer Lucas Stennmanns: „Wir sind bereits auf der Suche nach neuen Auszubildenden für das Jahr 2023. Wer eine abwechslungsreiche Berufsausbildung mit guten Karriereperspektiven sucht, sollte sich jetzt bewerben. Auch für das Jahr 2022 sind noch Plätze frei.“ Weitere Informationen zur Ausbildung bei der Volksbank an der Niers gibt es online unter: www.vb-niers.de/azubi.