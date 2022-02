Unbekannte stehlen Schmuck

Durch ein aufgehebeltes Kellerfenster sind unbekannte Täter*innen zwischen Dienstagmorgen, 25. Januar 2022, und Freitagnachmittag, 28. Januar 2022, in ein Wohnhaus an der Alten Weezer Straße eingedrungen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Entwendet wurde unter anderem Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen genommen.