CDU setzt sich für Familienwanderweg ein

Der Weg am Wall der OW 1 ist bei der Spielplatzroute als Teil des Familienspaziergangs ausgewiesen. Er bietet Familien und natürlich auch Spaziergängern die Möglichkeit, in einem grünen Umfeld und getrennt vom Hauptverkehr zu einem der Kevelaerer Spielplätze zu gelangen oder auf direkten Weg von dort zu einem anderen Spielplatz zu wechseln. Anwohner hatten die CDU allerdings auf den fragwürdigen Zustand des Weges zwischen den Spielplätzen Lortzingstraße und Haydnstraße angesprochen, der kaum noch zu einem Ausflug oder Spaziergang einlädt. Zwar wurde hier in der Zwischenzeit zumindest ein Grünschnitt durchgeführt, „doch eine Aufwertung ist nicht erkennbar“, findet die CDU-Fraktion im Rat.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Maaßen hat jetzt in einem Antrag an den Bürgermeister angeregt, den Weg eventuell zu verlängern und im hinteren Bereich des Grundstücks Lortzingstraße 66 eine Überquerungshilfe über den Entwässerungsgraben zu errichten. Dies würde den Weg für die Bürgerinnen und Bürger noch einmal attraktiver machen, glauben die Christdemokraten.