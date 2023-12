Weihnachtliche Gästeführung

Weihnachten ist dank der vielen Lichter, der leckeren Düfte und dem Zusammensein mit Freunden und Familie jedes Jahr ein besonderes Fest. Auch von der Wallfahrtsstadt Kevelaer geht in der Vorweihnachtszeit eine stimmungsvolle Atmosphäre aus. In den Wochen, in denen der Krippenmarkt in festlichem Glanz erstrahlt und alles schön geschmückt ist, lohnt sich ein Besuch in der Wallfahrtsstadt ganz besonders. „Eine schöne Möglichkeit in feierliche Stimmung zu kommen, sind spezielle Stadtführungen, die nur zur Weihnachtszeit angeboten werden“, findet Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Spannende Einblicke in das weihnachtliche Brauchtum und interessante Details aus der Stadtgeschichte erwarten die Teilnehmenden bei der Gästeführung „Advent in Kevelaer – damals wie heute“ am Samstag, 16. Dezember 2023. Es werden allerlei Fragen rund um Weihnachten in der Vergangenheit und der Gegenwart beantwortet. Wie entstand der Adventskranz? Welche wichtige Rolle spielt das Licht? Wer brachte den ersten Christbaum nach Kevelaer? Der Rundgang startet um 14.30 Uhr am Priesterhaus und führt vom Kapellenplatz über die festlich geschmückten Fußgängerzonen bis zu „Bauer’s Erzgebirgsstube“, wo die Teilnehmenden eine Vielfalt an Handwerkskunst auf sich wirken lassen können. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich das Krippenspiel im Forum Pax Christi anzusehen oder sich mit einem Glas duftendem Glühwein auf die besinnlichste Zeit des Jahres einzustimmen.

Noch heute Tickets sichern

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.