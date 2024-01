Kolpinggedenktag der Kolpingsfamilie

Am 10. Dezember trafen sich die 62 Mitglieder der Kolpingsfamilie Kevelaer zum Kolpinggedenktag im Priesterhaus St. Marien in Kevelaer.

Für den Vorstand begrüßte Lothar Teeuwsen die Anwesenden. Besonders begrüßte er den ehemaligen Präses der Kolpingsfamilie, Josef Cornelißen, die Jubilare und vor allem das Ehepaar Giesen, das in diesem Jahr die Diamantene Hochzeit feiern durfte.

Nach dem Totengedenken Adolph Kolpings wurden die Ehrungen für das Jahr 2023 vorgenommen. Insgesamt wurden zehn Mitglieder geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Elsbeth Nahen, Gisela Broeckmann und Elisabeth Janssen ihre Auszeichnungen, Für ihr 40jährige Mitgliedschaft wurden Barbara Pauls, Ludger Simmes, Paul Grote und Paul Quick ausgezeichnet. Bereits 50 Jahre ist Hans Boers mit dabei. Klaus Hardt wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrte und Bernd Deiniger für bereits 65 Jahre. Eine ähnliche Karriere strebt auch Christel Vermeegen an, die neu in der Kolpingsfamilie Kevelaer aufgenommen wurde.

Im weiteren Verlauf des Treffens wies Teeuwsen auf die besonderen Geburtstage des Jahres 2023 hin. Außerdem bedankt er sich bei Helmut Hermsen, der seit diesem Jahr regelmäßige Rückenschulkurse anbietet.

Anschließend wurde das Jahresprogramm für 2024 vorgestellt.

Jahresprogramm Kolpingsfamilie

Dreikönigstreffen in St. Antonius

Am 6. Januar um 18.30 Uhr Messe in St. Antonius. Anschließendem Treffen im großen Pfarrsaal. Eine Gruppierung der Pfarre wird sich vorstellen. Die Messdiener bewirten mit Getränken und kleinen Häppchen.

Tanzkurs für Jung und Alt

Am Sonntag, 14.1., von 15.00 – 16.30 Uhr startet ein „Disco Fox“-Tanzkurs. Der Kurs ist für jedes Alter und jede Kondition geeignet und findet an 6 Sonntagnachmittagen statt. Im Vordergrund sollen der Spaß und die Freude an Bewegung stehen. Die Teilnahmegebühr für den gesamten Kursus beträgt 45 € pro Person und ist vor dem Kursus zu entrichten. Ort des Kurses: Tanztreff Kevelaer im HZK, Feldstr. 30-32. Die Termine sind 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 18.2. und 25.2. Der Abschluss findet am 25.2. statt. Anmeldungen bitte bis 3.1.24 bei Norbert Kascher*.

Auch Nichtmitglieder können sich für diesen Kurs anmelden. Noch sind ein paar Plätze frei.

Gesprächsabend mit Diakon Jörg Bousart

Am 16.1. findet dieser Gesprächsabend um 19.00 Uhr im kleinen Pfarrsaal von St. Antonius statt. Jörg Bousart wird sich vorstellen und seinen Weg zum Diakon schildern. Der zweite Teil des Abends steht unter dem Thema: Glaube ja, Kirche nein – Kirchenaustritte und das wachsende Bedürfnis nach Halt und Sinn. Ein bestimmt interessanter Abend! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Klönabend

Am Samstag, 24. Februar, ab 20 Uhr im Brauhaus „Kävels Lüj“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Seniorentreffen

Die Senioren treffen sich am 18. Januar und 15. Februar und erhalten eine eigene Einladung.

Fahrradtour nach Nimwegen

Vom 12. – 14. Juli geht es mit dem Fahrrad nach Nimwegen. Hier sind einige Besichtigungen in und um Nimwegen herum geplant. Interessenten können sich gerne schon bei Norbert Kascher melden.

Berlin-Fahrt

Von Donnerstag, 12.9., bis Montag, 16.9., fährt die Kolpingsfamilie in die Bundeshauptstadt. Ein Besuch des Bundestages ist verpflichtend vorgesehen, da die Fahrt im Rahmen der politischen Bildung bezuschusst wird. Außerdem sind weitere Besichtigungen und ein kulturelles Programm geplant. Anmeldung bis zum 7. Januar bei Norbert Kascher.

Die Jahreshauptversammlung ist für den 10. März in St. Antonius festgesetzt.

Kontaktdaten für die Anmeldungen:

Norbert Kascher: Tel. 2588,

WhatsApp 0176 36316064,

E-Mail kascher-koe@t-online.