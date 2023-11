Königsgalaball der St. Antonious Gilde

Bereits zum zweiten Male war die Josef Schotten-Schützenhalle, Ort des Gala-Balls der Antonius Schützengilde Kevelaer. König Wolfgang Schaffers feierte dort mit seinem Adjutanten Wolfgang Toonen und den Damen Silvia und Christina den Höhepunkt ihres Festjahres. Zahlreiche Schützenbruder, Freunde und Ehrengäste waren freudig seiner Einladung gefolgt.

Michael van Bühren, seines Zeichens Schriftführer der Gilde, hielt die Laudatio auf den König. Als erstes begrüßte er die Majestät und die Ehrengäste, unter anderem den stellv. Stadtbundmeister Jürgen Borghs, Ehrenpräsident Rudi van Bühren, Ehrenstadtbundmeister Rainer Koppers, Bezirksbundesmeister Hans Gerd Frerix und Präses Andreas Poorten.

Seine Königsplakette hat eine runde Grundform. In der Mitte wird diese von einem großen und detailgetreuen Rennrad geziert. Es symbolisiert ohne Frage die sportliche Leidenschaft des Königs. Auf der rechten Seite ist das alte Kevelaerer Stadtwappen, teils in Gelbgold, zu erkennen, dem gegenüber auf der linken Seite das ikonische T der Gilde, ebenfalls in Gelbgold gearbeitet.

Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band „Two 4 You“. Für ein Jahr sind Wolfgang Schaffers und seine Frau Silvia mehr als Repräsentant und Repräsentantin der Antonius-Gilde. Ein König und gleichzeitig stellvertretender Präsident, der an sich alles schon kennt und der genau weiß, worum es hier geht, kann in diesem Jahr und besonders an diesem Abend das Schützenleben im Mittelpunkt stehend auskosten.

Das Adjutanten-Paar, Wolfgang Toonen (Gildenpräsident) und seine Frau Christina, kann ebenfalls als durchaus erfahren im Schützenleben bezeichnet werden. So schnell bringt die beiden nichts aus der Spur.

Damit war der offizielle Teil beendet, und Michael van Bühren rief zum Ehrentanz beider Paare auf. Es war ein geselliger Abend mit sehr guter Stimmung, der erst in der frühen Morgenstunde sein Ende fand.