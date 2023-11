Josefine Wolfgarten war erst Medizinerin und dann Mutter Eine der ersten Ärztinnen

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Josefine Wolfgarten

Vor 25 Jahren starb im Alter von 87 Jahren Josefine Wolfgarten, geborene Wahl. Sie war am 28. September 1911 in Kevelaer zur Welt gekommen und hatte in Düsseldorf Medizin studiert, damals ungewöhnlich für eine junge Frau und erst recht für eine Frau vom Land.

In Düsseldorf lernte sie den drei Jahre jüngeren Kommilitonen Wilhelm Wolfgarten kennen und lieben. Schon bald hielt sie ihre Approbation in Händen und arbeitete als angestellte Ärztin einer Düsseldorfer Kinderklinik. Das Paar heiratete 1942. Kurz darauf wurde Wilhelm Wolfgarten, inzwischen ebenfalls approbiert, von seiner Anstellung in Kleve nach Weeze in die Praxis von Dr. Borgel dienstverpflichtet. Der Kollege war tödlich verunglückt; die ärztliche Versorgung in Weeze musste sichergestellt werden. Josefine Wolfgarten wurde ins Gesundheitsamt in Geldern abkommandiert, um den Kreisarzt zu unterstützen. Sie prüfte Männer auf Wehrtauglichkeit und beriet werdende Mütter: Sie machte alles, was anlag. Ende 1942 erhielt ihr Mann seine Einberufung – als…