Kirmes in Twisteden von Freitag bis Montag

Die Geselligen Vereine Twisteden (St. Antonius Bruderschaft, Freiwillige Feuerwehr, Musikverein Eintracht) veranstalten von Freitag, 15.09.2023, bis Montag, 18.09.2023, eine Kirmes. Das Präsidium der Geselligen Vereine hat auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Kirmesprogramm für Jung und Alt zusammengestellt.

Kirmesprogramm

Die Kirmes beginnt am Freitag mit dem 5. Twistedener Oktoberfest. In diesem Jahr wurde eine neue Oktoberfestband verpflichtet. „Die Lechis“ werden erstmals im Festzelt am Allofskamp gute Laune verbreiten.

Der Samstagnachmittag wurde wieder für die kleinsten Kirmesbesucher reserviert. Alle Kinder der St. Franziskus-Grundschule und des Quirinus-Kindergartens haben im Vorfeld wieder eine gut gefüllte Kirmestüte mit Freikarten für das Kinderkarussell, für eine Portion Pommes frites und ein Freigetränk erhalten. Außerdem wird im Zelt eine Kinderdisco veranstaltet und die Minigarde der KFT hält ebenfalls einige Überraschungen bereit.

Nach der Messe um 18 Uhr und einem kurzen Umzug werden im Zelt König Michael Brünken, Prinzessin Alexa Klein und die Ministerinnen und Minister offiziell proklamiert. Direkt anschließend beginnt der Kirmesball der Geselligen Vereine mit der Band „Flash“.

Am Sonntag wird der Musikverein Eintracht Twisteden ab 11.30 Uhr wieder seinen traditionellen musikalischen Frühschoppen veranstalten. Hierbei wird auch die Jugendgruppe des Vereins ihr Können demonstrieren.

Der Hauptfesttag, der Kirmesmontag, beginnt traditionell mit einer heiligen Messe um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche. Nach dem Abholen der Majestäten, Parade und Fahnenschwenken wird im Festzelt die Verlosung durch die Geselligen Vereine durchgeführt.

Anschließend beginnt der Königsgalaball zu Ehren des Königspaars Michael und Patty Brünken, Ihrer Minister Henning Fritz mit Frau Claudia, Daniel Verfürden und Christoph Winkels mit Frau Jessica. Auch hier spielt wieder die Band „Flash“.

Der Hofstaat

Der Wettstreit um die Königswürde der St. Antonius Bruderschaft am Himmelfahrtstag wurde in diesem Jahr zu einer reinen und spannenden Familienangelegenheit, an die man sich sicherlich noch länger erinnern wird. Der Vogel hatte sich bereits bei den Preisen als sehr zäh erwiesen und zwischenzeitlich musste auch das Gewehr aufgrund eines Defekts gewechselt werden.

Als Königsanwärter kristallisierten sich schließlich Michael Brünken und seine Frau Patty heraus. Die beiden lieferten sich einen spannenden, aber fairen Kampf um die Königswürde. Mit dem 617. Schuss war es schließlich Michael, der am Ende das glücklichere Händchen hatte.

König Michael, im Zivilberuf Heilerziehungspfleger, und seine Frau Patty, die den Twistedener Kindergarten leitet, werden unterstützt durch Minister Henning Fritz mit Frau Claudia, Minister Daniel Verfürden und Minister Christoph Winkels mit Frau Jessica.

Die meisten bildeten bereits vor einigen Jahren in anderer Konstellation den Thron der Bruderschaft und wissen also, was sie in den nächsten Tagen so alles erwartet. Die Vorfreude ist sehr groß und alle fiebern auf das Kirmeswochenende hin.

Bei den Jungschützen errang in diesem Jahr Alexa Klein die Prinzessinnenwürde. Nachdem sie in den vergangenen Jahren noch anderen den Vortritt lassen musste, konnte sie sich nun gegen mehrere Anwärter behaupten. Damit rundet sie ein für sich sehr ereignisreiches Jahr ab. Im Juni feierte sie ihre Hochzeit und Anfang Oktober erwartet sie ihr erstes Kind. Alle hoffen natürlich, dass sich der Nachwuchs auch an den errechneten Termin hält und Alexa die Kirmes noch mitfeiern kann.

Ihre Ministerinnen sind ihre Mitstreiterinnen um den Titel, Michelle Schiedeck und Sabrina Hußmann.

Alle Majestäten und ihre Ministerinnen und Minister freuen sich auf die Kirmes, besonders natürlich auf die offizielle Proklamation am Kirmessamstag und auf den Hauptfesttag mit dem Königsgalaball am Montag.