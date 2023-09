Der Solegarten St. Jakob im Herbst

Vor den Toren Kevelaers, rund zehn Gehminuten von der Innenstadt entfernt, befindet sich der Solegarten St. Jakob. Und er hat so viel zu bieten!

„Der Solegarten St. Jakob ist ein wunderbarer Ort für Geist und Seele und gleichzeitig eine Begegnungsstätte für Jung und Alt. Wir freuen uns sehr, dass er sich bei Einheimischen und Besuchern gleichermaßen so großer Beliebtheit erfreut“, sagt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing.

Herzstück ist das begehbare Gradierwerk

Es ist eine Besonderheit, in deren Inneren es auch bei heißen Temperaturen angenehm kühl ist. In Anlehnung an die Wallfahrt wurde das Gradierwerk in Muschelform erbaut, wodurch ein wunderbarer begehbarer Innenraum mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten geschaffen wurde. Wo sonst können Gäste es sich im Inneren eines Gradierwerkes so gemütlich machen? Denn, auch wenn hier die Atemwege im Fokus stehen, das Auge isst ja bekanntlich mit. Die Sole befreit die Atemwege und stärkt die Abwehrkräfte – besonders wichtig, wenn es gen Winter geht. Bänke, Liegen, große Wiesen und ein Atrium bieten rund um das Gradierwerk Platz zum Verweilen. Ein Atemweg mit zwölf Stationen lädt zum Durchatmen ein. Toll ist, dass die Übungen ganz einfach per QR-Code aufgerufen und direkt nachgemacht werden können. Boulefelder, Kneipp-Anlagen, Bibelgarten, Barfußpfad, Beachvolleyballfeld und Fitnessgeräte unterstützen das körperliche und geistige Wohlbefinden. Hier werden die Sinne angeregt.

Hier wurde an ALLE gedacht

Multifunktionale Fitnessgeräte, natürlich mit den entsprechenden Anleitungen, stehen jederzeit zur Nutzung zur Verfügung. Das Praktische: gleich nebenan wurde für die kleinen Gäste bestens gesorgt, denn neben verschiedenen Spielgeräten steht hier eine Schaukel für körperlich beeinträchtigte Kinder zur Verfügung.

Ohnehin ist der Solegarten St. Jakob zertifiziert nach „Reisen für Alle“. Und wer ein Stück des Jakobsweges in und um Kevelaer geht, streift dabei – wie sollte es anders sein – den Solegarten St. Jakob. Zudem starten hier die vier Vitalwanderwege unterschiedlicher Länge und es werden regelmäßig Vitalprogramme, die Atempause und Führungen angeboten.

So gesund wie ein Tag am Meer

Wer sich nun einfach etwas Gutes tun möchte, dem Alltag für eine kurze Zeit entfliehen will, dem sei der Solegarten St. Jakob ans Herz gelegt. Hier ist Entspannung angesagt, vielleicht bei einem leckeren Kaffee oder Sundowner auf der Terrasse des angrenzenden Restaurants? Doch gerne darf auch die eigene Verpflegung ausgepackt werden. Da darf das Lieblingsbuch oder das Kevelaer Magazin natürlich nicht fehlen. Dazu das sanfte Geplätscher der rieselnden Sole … So geht Entspannung!

Neben dem benachbarten Hallenbad stehen gleich acht Stellplätze für Reisemobile zur Verfügung. Es sind Plätze ohne Ver- und Entsorgung, doch das kümmert die eingefleischten und bestens ausgestatteten Wohnmobilisten nicht. Zudem entschädigt die absolut tolle Lage zum Solegarten und zu den Sportstätten. Wer das Hotelbett bevorzugt, sollte im Hotel elaya nach Zimmern mit Blick direkt auf das Gradierwerk fragen. Einfach himmlisch!

Informationen, Tickets, Merchandise gibt es täglich im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob. Direkt am Eingang gelegen, sind hier alle Informationen rund um den Solegarten und die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhältlich. Zudem können Tickets für Theaterveranstaltungen und Stadtführungen sowie Merchandise-Artikel erworben werden.