Prinzessinnenball in Winnekendonk

Am Freitag, 30. Juni, wurde in Winnekendonk die Kirmes mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler eröffnet. Bei schönstem Wetter zogen 260 Gäste zur Residenz der Prinzessinnen der St.-Sebastianus-Schützen am Tichelweg in Winnekendonk.

Prinzessin Hannah Koenen mit ihren Adjutanten Aaron Scholz, Johannes Schink und Fabian Ludwig, sowie die Schülerprinzessin Mia Slooten mit ihren Adjutantinnen Charlotte Koenen und Nele Slooten, freuten sich über den großen Festzug. Der Präsident der Bruderschaft, Markus Schink, stellte in seiner Rede die Wichtigkeit der Unterstützung der Jugend heraus, um Traditionen weiterleben zu lassen. Darauf folgte das feierliche Fahnenschwenken. Bei dem man auf Unterstützung angewiesen war, da der Hofstaat sonst selbst Hand anlegt.

Nach dem anschließenden kurzen Umzug durch das Dorf wurde im voll besetzten Kirmeszelt mit den Ehrentänzen die Feierlichkeiten eröffnet, die bis in die frühen Morgenstunden dauerten.