Kinder schmücken Tannenbäume

Auch in diesem Jahr sind die farbenfroh geschmückten Tannenbäume ein Highlight auf dem Kevelaerer Krippenmarkt. Am Freitag, 1. Dezember, wurden sieben Kindergärten und drei Grundschulklassen vom Kevelaer Marketing dazu eingeladen, die Tannenbäume in der Kevelaerer Innenstadt zu schmücken. „Die liebevoll gebastelten Kugeln und Anhänger sind ein echter Hingucker und sorgen für viel Begeisterung bei den Besuchern“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Der Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt

In den vergangenen Wochen haben die Kinder fleißig gebastelt, geklebt und gemalt. Aus den unterschiedlichsten Materialien sind unzählige Sterne, Schneeflocken und Christbaumkugeln entstanden, die die Tannenbäume in den buntesten Farben erstrahlen lassen.

Mit viel Mühe und Liebe haben die Kinder der „Spielgruppe Vergissmeinnicht“ und „Kindertagesstätte am Broekhof“ die kleinen Kunstwerke kreiert. Auch der „Kindergarten Spatzennest“, der „Kindergarten St. Antonius“ und der „Evangelische JONA-Kindergarten“ waren mit Herzblut dabei. Des Weiteren durften die Kinder vom „Familienzentrum Sternschnuppe“ und drei Klassen der St. Antonius-Grundschule ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Tannenbäume mit Selbstgebasteltem verschönern.

Noch bis zum 20. Dezember kann der von den Kleinen gebastelte Baumschmuck auf dem Kevelaerer Krippenmarkt bewundert werden.