UVK führt beliebte Aktion wieder durch Kevelaerer Weihnachtsverlosung

/ von Michael Nicolas

„Mitmacher“ der Aktion trafen sich zur Vorstellung der diesjährigen Weihnachtsverlosung im Modehaus Kaenders. Foto: nick

Dass fürs Weihnachtsgeschäft in Kevelaer nicht fleißig die vielzitierte Werbetrommel gerührt würde, wird in der Wallfahrtsstadt Kevelaer wohl kaum jemand anzweifeln. Alle Jahre wieder kommt eine ganz besondere Kevelaerer Spezialität hinzu, auf die auch in diesem Jahr niemand verzichten muss: die Weihnachtsverlosung, wieder wie gehabt veranstaltet von der Unternehmervereinigung Kevelaer e.V. (UVK).

Schon spinksen gespannte Shopping-Queens und (kauf-)kräftige Männer, wann die ersten Lose und Boxen auftauchen. Ihnen sei verraten: Am 25. November ist es soweit. Bis zum 4. Januar läuft dann die Kevelaerer Weihnachtsverlosung.

Bislang hätten sich mehr als 50 Geschäfte an der Aktion beteilgt, erklärte der UVK-Geschäftsführer Winfried Janssen in dieser Woche; weitere Meldungen würden noch erwartet. Gutscheine und Gutscheine für weit über 10.000 Gebe es zu gewinnen, zu den Hauptpreisen gehören ein E-Bike von Zweirad Michalik, ein großer Werkzeugkoffer von Self-Mein Markt, Präsentkörbe von EDEKA Brüggemeier, und ein Paket Kevelaer-Cards im Wert von 1.000 Euro, dass das Kevelaer Marketing beigesteuert hat.

Das Prozedere ist wie gehabt: Beim Einkauf erhalten Kundinnen und Kunden je nach Einkaufspreis eines oder mehrere Lose. Diese können sie dann ausfüllen und in die aufgestellten Losboxen einwerfen. Losboxen stehen bei der Volksbank, der Sparkasse, bei Euronics Heckens an der Hauptstraße und an der Kripp…