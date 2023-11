Kevelaer-Marketing spielt zum Start KevelaerCard-Gewinne aus Stadtquiz per App

/ von Michael Nicolas

Kevelaer-Marketing-Leiterin Verena Rohde und Citymanager Tobias Nelke präsentierten das Stadtquiz. Foto: nick

Sie fragen sich und sie jagen sich im TV, sie wissen was und sowas und sind Champion oder werden gar Millionär – Quiz-Sendungen sind auf der Mattscheibe beliebt und natürlich längst auch auf kleineren Bildschirmformaten wie dem Display des Smartphones angekommen. Nun kriegt Kevelaer sein eigenes Stadtquiz, das über eine entsprechende App die Fragen zu den potenziellen Quizzern bringt.

Start am 26. November

Am 26. November startet das Stadtquiz Kevelaer. Jeden Abend um exakt 20.40 Uhr können Quizbegeisterte über die Chayns-App am Kevelaerer Stadtquiz teilnehmen und KevelaerCard-Guthaben gewinnen.

Insgesamt werden im Zeitraum vom 26. November bis zum 10. Dezember 3.000 Euro an Gewinnen ausgeschüttet. Jeden Abend werden unter den ersten 14 Plätzen 200 Euro vergeben. Allerdings sind die Gewinne auch innerhalb von zwei Wochen einzulösen, sonst verfallen sie.

„Wir wollen mit der Aktion das Portemonnaie für die Weihnachtseinkäufe aufbessern und gleichzeitig den lokalen Handel und die Gastronomie unterstützen“, sagt Wirtschaftsförderin Verena Rohde zum Engagement der lokalen Wirtschaftsförderung für das Projekt.

Natürlich ist das alles kein reines Weihnachtsgeschenk der Stadt, denn über das System Chayns und die Chayns-App des Anbieters Tobit aus Ahaus werden die Kevelaer-Cards seit Anfang November auch verkauft. Was liegt also näher, als den Verkauf und die An…