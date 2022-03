Kevelaerer Brunnenklänge locken in die Basilika

Am Freitag, 25. März 2022, um 20 Uhr, finden die „Kevelaerer Brunnenklänge“ statt (das KB berichtete). An diesem Abend lädt die Wallfahrtsstadt Kevelaer und die katholische Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien Kevelaer zu einer spirituellen, musikalischen Lesung mit Organist Elmar Lehnen (Foto: Mitte), Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten und Seelensängerin Kerstin Brix in die Marienbasilika ein.

„Nachdem die Kevelaerer Brunnenklänge im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie abgesagt werden mussten, freuen wir uns sehr, die Veranstaltung in diesem Jahr durchführen zu können“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing (2.v.l.).

Brunnen auf der Leinwand

Die Vorbereitungen für die außergewöhnliche Lesung laufen auf Hochtouren. Die eindrucksvolle Beleuchtung der Gewölbe und die besondere musikalische Begleitung schaffen an diesem Abend eine außergewöhnliche Atmosphäre, zu der die Brunnen in Kevelaer auf einer großen Leinwand präsentiert werden.

„Kevelaer und sein Stadtbild sind geprägt von Brunnen. Ihre Botschaften sind vielschichtig. Immer aber geht es in ihrer Nähe um Ruhe und Erbauung für Leib und Seele. Wo könnte diese Botschaft besser passen, als in unserer Wallfahrtsbasilika?“, bemerkt Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten.

Eintrittskarten sind in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, unter Tel. 02832 / 122-991 oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de zum Preis von 5 Euro pro Person erhältlich. Kinder bis 12 Jahre nehmen kostenlos teil. Die zum Zeitpunkt gültige Coronaschutzverord- nung ist zu beachten.