Beliebtes Event kommt wieder

Bereits im vergangenen Jahr war das „Kevelaerer Brunnenleuchten“ innerhalb der Wasserwoche im Rahmen der Feierlichkeiten rund um den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp ein voller Erfolg. Kevelaerer*innen und Besucher*innen der Wallfahrtsstadt konnten an diesem Tag einen atemberaubenden Abendspaziergang entlang beleuchteter Brunnen erleben. „In diesem Jahr möchten wir erneut den Kevelaerer Bürgern und Touristen während dieser schwierigen Zeit ein aufregendes Wochenende mit vielen Highlights anbieten“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings. Auch das Thema „Spiritualität“ wird an diesem Wochenende mit eingebunden sein.

Die „Kevelaerer Brunnenklänge“ finden am Freitag, 25. März 2022, um 20 Uhr, und das „Kevelaerer Brunnenleuchten“ am Samstag, 26. März 2022, von 19 bis 23 Uhr, statt.

Brunnenklänge

Dass es der Wallfahrtsstadt nicht an Spiritualität mangelt, ist allseits bekannt – so spielt unter anderem das Thema „Wasser“ eine erhebliche Rolle in der christlichen Religion. Die Wallfahrtsstadt und die katholische Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien Kevelaer laden anlässlich dieser Verbindung am 25. März, um 20 Uhr, zu einer spirituellen, musikalischen Lesung mit dem Organisten Elmar Lehnen, dem Pastoralreferenten Dr. Bastian Rütten und der „Seelensängerin“ Kerstin Brix in die Marienbasilika ein. Die besondere Beleuchtung der Gewölbe und die musikalische Begleitung schaffen eine beeindruckende Atmosphäre, zu der die Brunnen von Kevelaer auf einer großen Leinwand präsentiert werden. „Elmar Lehnen und ich haben etwas Besonderes für diesen Abend vorbereitet und freuen uns darauf, das Ergebnis dem Publikum vorzustellen“, kündigt Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten an.

Eintrittskarten sind ab Montag, 21. Februar, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses zum Preis von 5 Euro pro Person erhältlich. Kinder bis 12 Jahre nehmen kostenlos teil. Die zum Zeitpunkt gültige Coronaschutzverordnung ist zu beachten.

Brunnenleuchten

Am Samstag, 26. März, können sich Kevelaerer*innen und die Besucher*innen der Stadt von 19 bis 23 Uhr ebenfalls auf besondere Highlights freuen: Neben ausgewählten Brunnen in der Innenstadt, die mittels einer Beleuchtung illuminiert werden, lädt das Kevelaer Marketing zu einem musikalischen Spaziergang im Dunkeln ein. Am Luxemburger Platz wird ein Kevelaerer Musikduo, bestehend aus Levin Ripkens und Ciara Ehren, für die passende musikalische Stimmung sorgen. Parallel wird am St. Klara Platz der DJ „Floox“ auflegen. Für Verpflegung an diesem Abend sorgen Kevelaerer Vereine und Gastronom*innen.

QR-Codes, die in der Nähe der Brunnen angebracht sind, führen außerdem zu weiterführenden Informationen über die Entstehung und Geschichte der einzelnen Brunnen. Die Geschäfte in der Innenstadt laden mit verlängerten Öffnungszeiten zu einem extra langen Shoppingerlebnis ein. Zudem wird um 19.30 Uhr die Stadtführung „Plätschernde Kunstwerke“ angeboten. Eintrittskarten dazu sind in der Tourist Information im Rathaus zum Preis von 6 Euro pro Person oder 15 Euro für Familien erhältlich. Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenlos teil.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sind online auf www.kevelaer-tourismus.de oder auf Facebook, Instagram und YouTube zu finden.