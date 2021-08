Kevelaer widmet sich den Heilkräutern

In diesem besonderen Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp wurde und wird auch in Kevelaer immer wieder mit unterschiedlichen Aktionstagen auf die fünf Elemente Wasser, Ernährung, Heilpflanzen, Bewegung und Lebensordnung aufmerksam gemacht. Nun wird am 15. August 2021 der bundesweite Aktionstag der Kneipp-Bewegung „Tag der Heilkräuter“ gefeiert. Die Abteilung „Tourismus & Kultur“ in Kevelaer widmet dem Thema Kräuter vom 15. bis 22. August 2021 sogar eine ganze Woche und hält hier für Kevelaerer*innen und Gäste wieder Aktionen zum Mitmachen und einige interessante Informationen auf den Social-Media-Kanälen sowie der Website bereit.

Der „Tag der Heilkräuter“ soll auf die Kraft der Natur aufmerksam machen und ein Bewusstsein schaffen, dankbar für die Gaben der Natur zu sein. „Die Natur ist die beste Apotheke“, wusste auch schon Sebastian Kneipp und lebte nach diesem Grundsatz. Außerdem gilt dieser Tag als Auftakt zur wichtigsten Kräutersammelzeit des Jahres.

Kostenfreier Kräuterworkshop

Am Sonntag, 15. August, um 10.30 Uhr, bietet die integrative Waldtherapeutin und Kräuterexpertin Ute Stehlmann vom Kneipp-Verein Gelderland e.V. in Zusammenarbeit mit der Kevelaerer Abteilung „Tourismus & Kultur“ einen kostenfreien Kräuterworkshop im Solegarten St. Jakob an. Das traditionelle Kräutersammeln zum Ende des Hochsommers wird zum Anlass genommen, um Kräuterkränze und -kissen herzustellen und dabei die einzelnen Heilkräuter und ihre Wirkung besser kennenzulernen.

Hierbei wird es zunächst eine kurze Einführung zum Thema Kneipp und Kräuter geben. Anschließend heißt es, auch selbst aktiv zu werden: Schauen, riechen, fühlen und sammeln – unter diesem Motto kann jeder sich selbst seinen Kräuterkranz individuell zusammenstellen oder alternativ ein wohlriechendes Kräuterkissen erstellen. Folgende Utensilien sind mitzubringen: eine Rosenschere oder stabile Haushaltsschere, Gartenhandschuhe und gerne auch eigene Kräuter aus dem Garten. Die restlichen Utensilien wie Kräuter, Kranzrohlinge und Bindedraht sowie kleine Kräuterkissenhüllen stehen vor Ort zur Verfügung.

Insgesamt können 12 Personen am zweistündigen Kräuterworkshop teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung mit Angabe aller wichtigen Kontaktdaten ist unter Tel. 02832 / 122-991 oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de möglich. Dabei ist die „Drei G-Regel“ zu beachten: Mitzubringen ist entweder der Impfnachweis, eine Bescheinigung über die Genesung oder ein negatives Testergebnis zum Workshop. Treffpunkt für den Workshop ist das Empfangsgebäude im Solegarten St. Jakob.

Die Tourist Information lädt ein

In der Tourist Information heißt es ab Montag, 16. August: Riechen, Schmecken und Genießen. Denn auf die Besucher*innen warten verschiedene Kräuter zum Entdecken – von Lavendel über Rosmarin bis hin zu Salbei. Die Pflanzen sind nicht nur ein schöner Hingucker in der modernen Einrichtung des Büros, sondern sorgen auch für ein Geruchserlebnis. In Ruhe durch das Prospektmaterial stöbern, die neuen Merchandise-Artikel entdecken oder die KevelaerCard erwerben – in dieser Atmosphäre soll das zu einem echten Erlebnis werden.

Gottesdienste und Kräutersegnungen

In der Vorabendmesse am Samstag, 14. August, und der heiligen Messe am Sonntag, 15. August, bietet die Pfarrgemeinde St. Antonius in Kevelaer und den Ortschaften den Gläubigen auch die Möglichkeit zur Segnung mitgebrachter Kräuter an. Zudem findet am 15. August um 9 Uhr eine Heilige Messe mit Kräutersegnung in der St. Josef-Kapelle in Winnekendonk Achterhoek statt.

Anlässlich der Kräuterwoche lädt zudem der Teefreund Kevelaer auf der Busmannstraße in entspannter Atmosphäre zum Genießen und Stöbern ein. Das Angebot geht vom umfassenden Teesortiment über Porzellan und Dekoration bis hin zu vielfältigen Geschenkideen. Zudem hält der gemütliche Café-Bereich hausgemachten Kuchen, Kaffeespezialitäten und natürlich Tees für eine kleine Auszeit bereit. Im Rahmen der Kräuterwoche bietet der Tee­freund ein Kräutertee-Probierpaket (3 x 25 g) zum Schnupperpreis von 3,95 Euro an.

Auch auf den Social-Media-Kanälen der Abteilung „Tourismus & Kultur“ lassen sich in der „Kräuterwoche“ interessante Informationen entdecken. Von Rezepten für einen Wildkräuter-Smoothie oder Cocktail über eine Bastelanleitung zur Beschilderung des heimischen Kräuterbeets bis hin zu Wissenswertem über Heilkräuter – es lohnt sich vorbeizuschauen.

Mehr Informationen zur „Kräuterwoche“ gibt‘s unter www.kevelaer-tourismus.de.