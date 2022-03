Kevelaer präsentiert sich in Kalkar

Lange mussten sie warten, nun geht es endlich wieder los: Touristik-Anbieter*innen und Niederrheinfans kommen bei der 17. „Touristikmesse Niederrhein“ ganz auf ihre Kosten. „Corona hat zwar lange Zeit für viele Einschränkungen und Absagen gesorgt. Doch gerade das hat uns hier in Kevelaer dazu bewegt, die Zeit sinnvoll und kreativ zu nutzen“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Mit neuem, modernem Messe-Equipment sorgen tolle Bilder und Lichteffekte für Freizeitfeeling“, freut sich Alina Peters vom Kevelaer Marketing. Und nicht nur das, die Kevelaerer*innen haben viele neue Angebote und Produkte im Gepäck.

Unter anderem gibt‘s aus Kevelaer das brandneue Kevelaer Magazin mit vielen Freizeit- und Kulturtipps, die Radfahr- und Wanderrouten im handlichen Postkartenformat oder auch die anschaulichen und informativen Broschüren zum Thema Gesundheit und Auszeit zu entdecken. Und auch die Reisemobilist*innen sollen nicht zu kurz kommen.

Am Kevelaer-Stand in Kalkar darf geschmökert werden – Interessierte können einfach mit der passenden Broschüre in der eigenen Lese-Ecke Platz nehmen. Und natürlich steht das Team des Marketing für Fragen und mit dem einen oder anderen Insider-Tipp zur Seite.

Persönliche Highlights, Tipps und Besuche

Viele Auswärtige kennen Kevelaer bereits und sind treue Gäst*innen. Sie berichten immer wieder über ihre ganz persönlichen Erfahrungen und erfragen konkret den aktuellen Stand zu den persönlichen Veranstaltungs-Highlights. „Diese Gespräche sind für uns ganz besonders wichtig. Denn nur so können wir individuelle und persönliche Tipps geben und den Gast mitnehmen auf seine Reise an den Niederrhein“, ergänzt Andrea Kirk vom Kevelaer Marketing. Und wer die Marienstadt noch nicht kennt, dem soll der facettenreiche Ort am Niederrhein in vollem Umfang präsentiert werden.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer stellt sich in Kalkar gemeinsam mit allen umliegenden Kommunen in der „Kreis Kleve-Gasse“ vor. Dort vereinen sich alle Städte und Gemeinden des Kreises rund um den Info-Stand der Wirtschaftsförderung.

Wer nun Lust bekommen hat, sich über Kevelaer und den Niederrhein zu informieren, ist auf der „Touristikmesse Niederrhein“ herzlich willkommen. Geöffnet hat die Messe am Samstag, 2. April 2022, und Sonntag, 3. April 2022, von 10 bis 17 Uhr. Eintrittskarten können an der Tageskasse für 7 Euro erworben werden. Möglich ist auch ein vorheriger Online-Kauf auf www.touristikmesse-niederrhein.eu, dort sind die Karten zum ermäßigten Preis von 5 Euro erhältlich. Kinder bis 12 Jahre erhalten freien Eintritt.