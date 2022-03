Sabine und Klemens Dicks übergeben den „Goldenen Schwan“ an Sohn Alfons Dicks und Selina Kienzler. Neueröffnung am 2. April. Ein Ende und ein Neuanfang

Sabine und Klemens Dicks übergeben ihren „Goldenen Schwan“ an Alfons Dicks und Selina Kienzler. Fotos: privat

Nicht nur für Pilgergruppen, auch für zahlreiche Einheimische ist der „Goldene Schwan“ in Kevelaer eine regelmäßige Anlaufstelle. Ein Treffpunkt für gutes Essen, nette Gesellschaft, angeregte Gespräche. Seit knapp drei Jahrzehnten findet all das an der Hauptstraße in Kevelaer unter der Leitung des Ehepaares Sabine und Klemens Dicks statt. Drei Jahrzehnte, von denen die Gastronom*innen nie gedacht hätten, dass sie diese mal vollmachen würden.

„Vor 29 Jahren hätte man nie damit gerechnet, dass es mal 29 Jahre werden“, blickt Klemens Dicks lächelnd zurück. Nun aber ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen – und den Betrieb in neue Hände zu legen. In der kommenden Woche eröffnen Sohn Alfons Dicks und seine Verlobte Selina Kienzler als neues Inhaberpaar das Lokal. Optisch gibt’s ein neues Gewand, kulinarisch einen Mix aus Altbewährtem und frischen Ideen.