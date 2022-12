Kevelaer Marketing veranstaltet Kassenbon-Tombola

Wer in diesem Jahr während der laufenden Adventszeit vom 1. bis 24. Dezember 2022 in den Geschäften in Kevelaer und den Ortschaften einkauft, sollte seinen Kassenbon nicht voreilig entsorgen. Der Kassenbon kann nämlich der Schlüssel zu KevelaerCards im Wert von insgesamt 750 Euro sein. Diese verlost das Kevelaer Marketing im Rahmen einer „Kassenbon-Tombola“.

„Durch die ‚Kassenbon-Tombola‘ möchten wir noch einen zusätzlichen Anreiz schaffen, die Unternehmer in Kevelaer und den Ortschaften in der Vorweihnachtszeit zu unterstützen“, erklärt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin der Stadt Kevelaer, den Gedanken hinter der Aktion.

Kundinnen und Kunden, die in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember 2022 in den Geschäften in Kevelaer und in den Ortschaften einkaufen und ihren Kassenbon in Kopie einschicken, nehmen an der Verlosung der KevelaerCard im neuen Jahr teil. Egal, ob bar, mit Karte oder sogar mit der KevelaerCard selbst bezahlt wird: Wichtig ist, der Kassenbon muss einen Einkaufswert von mindestens 30 Euro aufweisen und darf pro Teilnehmendem nur einmal in Kopie (inkl. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) beim Kevelaer Marketing eingereicht werden.

Die Benachrichtigung der Gewinnerinnen und Gewinner einer KevelaerCard in Höhe von 1 x 250 Euro, 1 x 150 Euro, 2 x 100 Euro und 3 x 50 Euro erfolgt im neuen Jahr.