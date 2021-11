Kevelaer bekommt kreative Schaufenster

Mit einer gemeinsamen Aktion der Wirtschaftsförderung und der Abteilung „Tourismus & Kultur“ werden insgesamt 24 Schaufenster mit kunstvoll gestalteten „Adventstürchen“ in der Kevelaerer Innenstadt zu sehen sein. Die Zahlen von 1 bis 24 werden von den Künstler*innen Anique Bossink und Jonas Terijtelen von „Das Wunderfenster“ auf die Schaufenster verschiedener Unternehmen gemalt.

„Es ist eine große Ehre für uns, dass wir in diesem Jahr vor Weihnachten die Schaufenster in Kevelaer bemalen dürfen (…) Dass wir jetzt mit einer so enthusiastischen Gruppe von Unternehmern und der Wallfahrtsstadt Kevelaer zusammenarbeiten können, ist eine großartige Erfahrung“, sagt das Künstler-Duo.

„Die wunderschön bemalten Fenster sind ein wirklicher Hingucker und sorgen für noch mehr Weihnachtstimmung“, betont Verena Rohde, Abteilungsleitung „Tourismus & Kultur“.

„Wir freuen uns, dass sich Geschäfte aus so vielen verschiedenen Straßen an der Aktion beteiligen. Außerdem war es uns wichtig, dass die Unternehmen keine Kosten durch die Aktion haben, deshalb bezahlen wir von der Wirtschaftsförderung das Honorar der Künstler“, sagt Tobias Nelke von der Wirtschaftsförderung.

Ein ausführlicher Bericht zur Aktion folgt.