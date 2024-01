Kervenheimer zeigen Komödie

Die ersten Vorbereitungen sind getroffen. Der Theaterverein „Gemütlichkeit 1870“ aus Kervenheim startet in die neue Saison 2024. Das neue Theaterstück ist ausgewählt, die neuen und auch altbewährte Spielerinnen und Spieler sind durch das Spielleiterteam Gisela Franzen, Michaela Leisten und Susanne Lembert ausgesucht und benannt und freuen sich auf die Bretter, die doch die Welt bedeuten. Die ersten Proben haben begonnen und es darf viel gelacht werden.

„Es wird wieder großartig und ganz viel Freude und Spaß geben im neuen Jahr 2024“, das garantieren der 1. Vorsitzende, Erich Derricks, und das ganz Ensemble des 145-jährigen Theatervereins aus Kervenheim.

Mit der Komödie „Alles Werbung, oder was“? in drei Akten von Atréju Diener hat das Spielleiterteam ein besonders spritziges, witziges, aber auch spannendes Stück ausgesucht. In der Kurzbeschreibung heißt es: „Der Buchhalter Robert Grunewald ist aufgrund der Finanzkrise in arge Geldnot geraten. Darum lässt er sich von seinem Cousin Carlo Brinkmann, einem notorischen Verbrecher, dazu überreden, eine Bank auszurauben.

Doch die Flucht läuft schief und die beiden müssen sich in ihrer Not in einer Werbeagentur verstecken. Dort werden sie aber schnell entdeckt. Um nicht aufzufliegen, verstricken sich die beiden Bankräuber immer mehr in Lügen. Und als wäre das noch nicht genug, machen ihnen neue Kunden der Werbeagentur, ein verwirrter Inhaber und nicht zuletzt ein plappernder Papagei das Leben schwer.“

Im April 2024 wird es eine Abendaufführung in der ÖBS in Winnekendonk mehr geben als im vergangenen Jahr 2023. Auch die Beschallung im Saal soll in diesem Jahr überarbeitet und die Ton-Qualität besser werden.

Vorstellungen und Vorverkauf

Abendvorstellung am Freitag, 19. April 2024 – 19.30 Uhr – 12,00 €

Abendvorstellung am Samstag, 20. April 2024 – 19.30 Uhr – 12,00 €

Abendvorstellung am Samstag, 27. April 2024 – 19.30 Uhr – 12,00 €

Theater am Mittag, am Sonntag, 28. April 2024 – 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen 17.00 €

Die Ticket-Preise bleiben unverändert.

Karten können ab sofort per E-Mail vorbestellt bzw. reserviert werden. Die Sitzplatzwahl an den Tischen wird nach Datums-Eingang der Vorbestellungen/ Reservierungen vorgenommen. Reservierung an: E-Mail: info@tvg-kervenheim.de

Weiterhin bieten der Theaterverein einen direkten Ticket-Verkauf in Kervenheim und Winnekendonk an:

In Kervenheim auf der Burg am Sonntag, 18. Februar 2024 von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr.

In Winnekendonk in der Bürgerbegegnungstätte am Sonntag, 18. Februar 2024 von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr.