Der Busman Am Ende

/ von Kevelaerer Blatt



Kaum, Mechel, hat das neue Jahr begonnen, und schon wieder geht der erste Monat zu Ende. Wie oft, Mechel, habe ich gehört, dass Menschen meinen, sie seien am Ende?

Selbst uns ging es auch schon mal so, dass wir dachten, wir wären mit unserem Latein am Ende. Nein, nein, ich will nicht schon wieder damit angeben, dass ich das Große Latinum habe. Das nutzt überhaupt nicht, wenn die Spülmaschine streikt oder die Standuhr einfach nach ein paar Stunden stehen bleibt.

Da muss der Fachmann ran. Und wie oft, war der auch erst mal mit seinem Latein am Ende, ehe der Fehler gefunden war. Im ersten Fall war es Kriechfeuchtigkeit, die in die Steckdose gelangt war, im zweiten Fall war es ein winziger Hebel, der sich ab und zu festsetzte. Da muss man erst drauf kommen!

Ich gebe ja zu, dass ich auch schon mal dazu beigetragen habe, dass deine Geduld mit mir zu Ende ging. So zum Beispiel bei den ewigen Kebbeleien, ob die tiefen Teller nun rechts unten oder links unten in der Spülmaschine einzuordnen sind, oder, wenn ich schon wieder vergessen hatte, den Müll herauszubringen, bloß weil ich mit meinen Gedanken wieder einmal ganz woanders war. Das ist zwar lästig, aber im Grunde genommen si…