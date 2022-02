Kein Courage-Festival, aber KulTourtage

„Kinder und Jugendliche sind die ‚Verlierer der Corona-Pandemie‘. Sie mussten in den vergangenen beiden Jahren auf viel zu viele Dinge verzichten. Deshalb wird der Kreis Kleve in den kommenden Monaten zusätzliche, neue Angebote für unsere Jüngsten schaffen, bei denen Spiel, Spaß und gemeinsame Aktivitäten mit den Freundinnen und Freunden im Mittelpunkt stehen“, blickt Landrätin Silke Gorißen in den Sommer 2022.

Bei den neuen Aktionen hat der Kreis Kleve die Zielgruppe der 7- bis 14-Jährigen besonders im Blick. „Wichtig war uns, Ideen zu entwickeln, die – je nach Verlauf der Corona-Pandemie in den kommenden Monaten – auch kurzfristig verändert werden können.“ Deshalb bereitet die Kreisverwaltung mehrere Angebote für kleinere und mittelgroße Gruppen vor. Als geplanten Aktions-Zeitraum nannte die Landrätin die Sommermonate.

Die neuen Aktionen treten in diesem Jahr an die Stelle des Jugendfestivals Courage. „Diese Großveranstaltung mit 8.000 überwiegend sehr jungen Gästen, die dicht an dicht vor der Bühne stehen oder auf den Picknickdecken sitzen, birgt aus derzeitiger Sicht immer noch ein hohes Ansteckungsrisiko, verbunden mit erheblichen Organisations- und Kostenrisiken. Deshalb planen wir für den Sommer 2022 für die Kreis Klever Kinder und Jugendlichen alternative Aktionen und Projekte.“

Derzeit werde mit Hochdruck an der Vorbereitung gearbeitet. Sobald wichtige Eck-Daten feststehen, werde die Öffentlichkeit umgehend informiert.

„Kreis Klever KulTourtage“

Die Kreis Klever KulTourtage, die traditionell an den Internationalen Museumstag im Mai gekoppelt sind, sollen auch in diesem Jahr stattfinden. „Hierbei handelt es sich um eine Veranstaltung in der Fläche, bei der die Gäste aus den etwa 30 Veranstaltungsorten ihre Ziele auswählen und diese individuell ansteuern“, so Landrätin Silke Gorißen. „Dieses Veranstaltungsformat halte ich auch unter 2G- oder 3G-Regeln für durchführbar. Deshalb wird der Kreis Kleve nun mit den Vorbereitungen für die Kreis Klever KulTourtage am 14. und 15. Mai 2022 beginnen.“