Kartenverkauf Theaterverein Gemütlichkeit

Der Theaterverein informiert alle Theater-Freundinnen und -Freunde aus Kervenheim und Winnekendonk und Umgebung, dass am Sonntag, 18. Februar 2024, von 10 Uhr bis 11 Uhr auf der Burg in Kervenheim und von 12 Uhr bis 13 Uhr in der ÖBS in Winnekendonk der Kartenverkauf für die Aufführungen stattfindet, ganz besonders für Interessenten, die keine E-Mail-Adresse haben und deshalb keine Reservierung vornehmen konnten. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, die reservierten Karten abzuholen und auch zu bezahlen, falls keine Bank- Überweisung erfolgt ist. Wegen der hohen Nachfrage ist die Aufführung am Sonntag, 28. April 2024 schon ausverkauft.

Wer an diesem Tag/zu dieser Stunde verhindert ist, wird Anfang April 2024 per E-Mail erfahren, wann und wo die reservierten Karten abgeholt werden können.

Der Verein freut sich jetzt schon auf den Besuch, wenn sich in der ÖBS in Winnekendonk der Theatervorhang öffnet mit dem neuen Stück: „Alles Werbung, oder was?“ in drei Akten von Atréju Diener.