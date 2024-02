An Altweiber übernahmen die Möhnen beim Rathaussturm das Bühnenhaus Die Krawatte muss ab

Die Krawatte des Bürgermeisters konnte erfolgreich abgetrennt werden. Foto: LS



In diesem Jahr feierte der VFR Kevelaer unter dem Motto „Mit Jubel, Trubel, Heiterkeit durch die 5. Jahreszeit“ den Karneval. Diese Werte waren an Altweiber, 8. Februar 2024, im Bühnenhaus zu spüren. Schon vor der magischen Uhrzeit 11:11 Uhr waren viele Närrin bereit. Man sah Erdbeeren, Minnie Mäuse, Kühe, Galaxien und noch mehr als es dann so weit war und die Verantwortlichen unter musikalischer Begleitung der „Schwingis“ einzogen.

VFR-Präsidentin Elke Tebartz begrüßt voller Freude alle Närrinnen und die wenigen Narren, die auch anwesend waren. Schnell verlangte sie nach dem wichtigsten Werkzeug des Tages: einer Schere. Doch keine der Närrinnen hatte eine dabei und so musste tatsächlich ein Mann aushelfen. Torsten Pauli beeilte sich auf Befehl der Frauen, das benötigte Werkzeug zu beschaffen. Unter großen Jubel musste die Krawatte von Bürgermeister Dr. Dominik Pichler dann daran glauben.

Doch der Verlust der Krawatte kostete Pichler nicht seinen Kampfgeist, so macht er klar, dass er den Schlüssel der Stadt verteidigen würde. Seine erste Taktik war dabei, das Langweilen des Publikums. „Ich muss auf Zeit spielen, damit ihr euch langweilt und nach Hause geht“, scherzt er zu Beginn seiner Ansprache. Doch leider erfüllten die Jecken ihm den Wunsch nicht und er musste die Strategie zur Verteidigung des Stadtschlüssels ändern.

Pichler wollte dem potenziellen Schlüsselträger eine faire Chance geben und erklärte, wenn der Träger oder die Trägerin ihm in gewisser Weise ähnlich sei, würde er ihm oder ihr den Schlüssel überreichen. Und das sei gar nicht so einfach, habe er sich doch extra seinen Schwanz abschneiden lassen.

Der Schlüsselträger solle das gleiche Sternzeichen haben (Fische) und jünger sein als Pichler, damit er neben ihm alt aussehen kann. Nach kurzer Nachfrage an Tebartz wurde klar, die beiden Punkte erfülle der Träger schon.

Gut, aber an seinem Geburtstag müsse auch c…