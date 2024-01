Karl-Leisner-Klinikum ist beliebtes Lehrkrankenhaus

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum gehört zum wiederholten Mal zu den beliebtesten Lehrkrankenhäusern der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Das hat eine Umfrage unter mehr als 600 Studentinnen und Studenten in den 19 Lehrkrankenhäusern der Universität ergeben. Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum belegt Spitzenplätze in so wichtigen Kategorien wie Lernatmosphäre, Betreuung durch erfahrene Ärztinnen und Ärzten, Entwicklung von Diagnose- und Therapiekonzepten unter Anleitung oder Training der Patientenkommunikation.

Das Konzept geht auf

„Die große Zufriedenheit zeigt uns, dass unser Konzept aufgeht“, freut sich Professor Dr. Volker Runde, Ärztlicher Direktor das Katholischen Karl-Leisner-Klinikums. „Wir bieten den Studentinnen und Studenten eine intensive, strukturierte und besonders praxisnahe Ausbildung in einem modern ausgestatteten Klinikum mit sehr persönlicher Atmosphäre.“

Als akademisches Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf engagiert sich das Katholische Karl-Leisner-Klinikum seit 2016 in der praktisch-klinischen Ausbildung von Medizinstudenten während des letzten praktischen Jahres (PJ) des Medizinstudiums. Neben der Ausbildung in Innerer Medizin und Chirurgie werden im St.-Antonius-Hospital Kleve, Marienhospital Kevelaer, Wilhelm-Anton-Hospital Goch und St. Nikolaus-Hospital Kalkar die Wahlfächer Anästhesie, Gynäkologie, Neurologie, Kinder- und Jugendmedizin, Urologie und Radiologie angeboten.

„Wir integrieren unsere PJ-Studenten voll in den Behandlungsablauf“, erläutert Chefärztin Dr. Catherina Stauch, die die Nachwuchsmedizinerinnen und Nachwuchsmediziner als PJ-Beauftrage des Klinikums begleitet. „Sie nehmen an Visiten, Untersuchungen, Aufnahmen oder Röntgendemonstration teil und übernehmen so viele Aufgaben wie möglich. Für uns ist das eine klassische Win-Win-Situation: Die Studentinnen und Studenten profitieren ebenso wie unser Klinikum, unsere Patienten und die gesamte Region.“