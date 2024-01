Dr. Hildegard Leonardi starb vor 25 Jahren mit nur 37 Jahren Die junge Professorin

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Dr. Hildegard Leonardi

Im Alter von nur 37 Jahren starb vor 25 Jahren Professorin Dr. Hildegard Leonardi.

In ihrer Heimatstadt Kevelaer wusste kaum jemand, welche Bedeutung die junge Frau in der Bank-Stadt Frankfurt am Main erlangt hatte und mit wie viel Hochachtung ihr die Fachleute dort begegneten. „Hildegard Leonardi ist tot. Wir wissen es, aber unsere Herzen können es nicht glauben“, sagte bei der Trauerfeier Professor Dr. Hans-Peter Overrath über seine Kollegin. Sie war Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und bis zu ihrer schweren Erkrankung Dekanin der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt gewesen.

Hildegard Leonardi war im Juli 1961 in Kevelaer zur Welt gekommen. Nach dem Abitur studierte sie Betriebswirtschaftslehre und stieg in die wissenschaftliche Arbeit an Universitäten ein. „Früh zeigten sich ihre Neigung zum Lehrberuf und ihre Begabung dafür“, sagte Overrath. Im August 1990 wurde sie an der Technischen Hochschule in Aachen zum „Doktor der Wirtschaftswissenschaften“ promoviert – mit de…