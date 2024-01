16 neue Fachkräfte für den Offenen Ganztag

16 Teilnehmerinnen eines Qualifizierungskurses für Ergänzungskräfte in der Offenen Ganztagsschule (OGS) haben jetzt ihre erhalten. Zur Qualitätssicherung der kreisweiten OGS-Angebote bietet das Regionale Bildungsnetzwerk in Kooperation mit den OGS-Trägern und dem Bildungsforum im Kreisdekanat Kleve regelmäßig Fortbildungen an – dieses Mal im südlichen Kreisgebiet. Teilgenommen haben insgesamt 16 Frauen, die bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Caritas Geldern-Kevelaer sowie der St. Nikolaus-Schule in Issum beschäftigt sind. „Mit großer Motivation und viel Engagement haben die Teilnehmerinnen neben ihrer beruflichen Tätigkeit im Offenen Ganztag abends und an einigen Wochenenden sich ein halbes Jahr weitergebildet“, sagt Birgit van Driel, Mitarbeiterin im Bildungsbüro Kreis Kleve.

Eine Ergänzungskraft im Offenen Ganztag begleitet und unterstützt Kinder bei ihrer individuellen und ganzheitlichen Entwicklung. Darüber hinaus arbeiten sie eng mit den Sozialpädagogen und Erziehern zusammen und unterstützen die Eltern. Die Qualifizierung vermittelt die dazu notwendigen pädagogischen und entwicklungspsychologischen Grundlagen.

Die Qualifizierung ist eine praxisorientierte Weiterbildung, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre persönlichen Kompetenzen erweitern und die Lerninhalte unmittelbar umsetzen können. Die Projektarbeiten zum Abschluss standen beispielsweise unter den Mottos „Malen nach Düften“, „Die fünf Kneippsäulen für ein gesundes Leben kindgerecht in der Grundschule umsetzen“, „Trommeln: Im Zauber des Rhythmus“ sowie „Wohin mit den Emotionen? Wenn die Wut dich packt“.

Das Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW bezuschusst die Kurse. Darüber hinaus ist die Eigenbeteiligung der OGS-Träger sowie die gelungene Zusammenarbeit der OGS-Träger im Kreis Kleve insgesamt im Hinblick auf die Personalentwicklung maßgeblich dafür verantwortlich, dass das erfolgreiche Konzept mit bislang vier Kursen in diesem Jahr fortgesetzt wird.