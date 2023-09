Die Reihe „unter‘m Dach“ bietet Kleinkunst in Kevelaer eine große Bühne „ Kabarett unter‘m Dach “

/ von Michael Nicolas

Lisa Feller spielt sich selbst, aber nicht verrückt. Foto: Stefan Pick

Ein Programm zwischen beißender politischer Satire und augenzwinkernd lächelnder Comedy, zwischen losem Mundwerk und pointierter Parodie, dazu angereichert mit exzellenten Musikern, die mal beschwingt, mal rockig-rüpelnd daherkommen – für all das steht seit Jahrzehnten die Reihe „Kabarett unter‘m Dach“ in Kevelaer. Und dahinter steht, von Beginn an und auch wenn er längst ins ,Rentenalter‘ gerutscht ist – irgendwie wohl auch ohne es selbst zu bemerken – Bruno Schmitz mit seinem Kulturbüro Niederrhein. Als aktives Mitglied der Kölner „Stunksitzung“ tritt er mit über 70 Lenzen etwas kürzer – obwohl: „Einmal Stunker, immer Stunker“, sagt der Köln-Klever bei der Vorstellung des Programms, zu dem er wieder namhafte Kleinkunst-Granden und Grandinnen zu einem Besuch in der Wallfahrtsstadt am Niederrhein verpflichtet hat.

Sie kommen gerne zum „Kabarett unter‘m Dach“, bei dem so mancher heutige Star sich seine ersten Sporen buchstäblich unter dem Dach der Öffentlichen Begegnungsstätte an der Bury St. Edmunds-Straße verdient hat. Näher ans Publikum kommt man wohl kaum – und umgekehrt ist‘s genauso: Hier hört man auch ohne Mikrofon jeden Atemzug, sieht jede Schweißperle auf der kaum ein paar Meter entfernten Bühne. Inzwischen füllen die Kleinkünstlerinnen und -künstler längst große Säle, manche gar Stadien. Und so sind viele umgezogen ins benachbarte Bühnenhaus. Hat ja auch ein Dach drüber.

Manchmal reicht selbst das nicht aus, so viele wollen drunter: Der Auftritt von Ingrid Kühne, die am Freitag, 22. September, mit ihrem dritten Soloprogramm „Von Liebe allein wird auch keiner satt!“ zu Gast ist, war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Und auch Volker Weininger, der am 25. Oktober als „Der Sitzungspräsident“ Karnevals-Fans und -Flüchtende gleichermaßen pointiert bei ein paar „Stützbier“ auf die…