Verkehrsvereins-Gutscheine verlieren Gültigkeit

In der Wallfahrtsstadt Kevelaer läuft das Weihnachtsgeschäft in den Tagen vor dem Fest auf Hochtouren. Viele Kevelaerer und natürlich unzählige Gäste aus nah und fern besuchen den schönen Krippenmarkt im Herzen der Marienstadt und lassen sich im fachkundigen Einzelhandel gerne beraten bei der Suche nach einem schönen Geschenk für ihre Liebsten. Dabei erfreuen sich Geschenkgutscheine nach wie vor großer Beliebtheit. Der Kevelaerer Einzelhandel und der ehemalige Vorstand des Verkehrsvereins weisen darauf hin, dass die im Jahr 2020 über den damaligen Verkehrsverein ausgestellten Geschenkgutscheine nur noch bis zum 31. Dezember 2023 in den Mitgliedsgeschäften eingelöst werden können. Ältere Gutscheine können leider nicht mehr angenommen werden.