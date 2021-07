Inzidenzwert weiterhin bei 14,1

Am heutigen Sonntag, 25. Juli 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 11.478 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Insgesamt hat sich die Gesamtzahl der Neuinfektionen seit Freitag um 15 Fälle erhöht.

Zudem wurden parallel im Zuge einer Datenbank-Bereinigung mehrere Altfälle gelöscht. Bei der Gesamtsumme der Fallzahlen waren diese Altfälle bereits am Freitag berücksichtigt worden. Der Kreis Kleve hatte die Fallzahlen vor der Meldung an das LZG um die bekannten Altfälle korrigiert. Nach Prüfung konnten diese nun auch aus der Zuteilung auf die einzelnen Städte und Gemeinden herausgenommen werden. Die Fallzahlen einzelner Kommunen fallen entsprechend geringer aus als am Freitag. Die Korrekturen waren aufgrund der Softwareumstellung beim Gesundheitsamt auf das landeseinheitliche System Sormas X nötig. Aktuell sind keine weiteren Altfälle in Bearbeitung.

Von den 11.478 Indexfällen sind 494 in Bedburg-Hau (Korrektur), 1.316 in Emmerich am Rhein, 1.491 in Geldern, 1.109 in Goch, 435 in Issum, 387 in Kalkar, 360 in Kerken (Korrektur), 1.037 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.854 in Kleve (Korrektur), 478 in Kranenburg, 696 in Rees, 173 in Rheurdt, 641 in Straelen, 193 in Uedem, 271 in Wachtendonk und 540 in Weeze.

Von den insgesamt 11.478 bestätigten Corona-Fällen gelten 11.195 als genesen; 189 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befindet sich aktuell 3 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 14,1. Am Samstag lag diese ebenfalls bei 14,1.

Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

So., 25.07. – 14,1*

Sa., 24.07. – 14,1

Fr., 23.07. – 15,4

Do., 22.07. – 17,0

Mi., 21.07. – 19,5

Di., 20.07. – 17,3 (keine Tagesmeldungen aus dem Kreis)

Mo., 19.07. – 18,2

So., 18.07. – 18,2*

Achtung: Die Inzidenzwerte von Sonn- und Feiertagen (siehe Markierung mit *) sind für Lockerungen im Zuge der Corona-Schutzverordnung NRW nicht relevant.

(Die vollständige Auflistung finden Sie hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html)

Aktuell befinden sich insgesamt 292 Personen in häuslicher Quarantäne.