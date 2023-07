Bei ihr hat man was gelernt: Christine Cibis war Lehrerin an der St.-Norbert-Schule Hingebungsvoller Dienst an der Schuljugend

/ von Delia Evers





In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Christine Cibis

Älteren Menschen in Kervenheim ist sie in guter Erinnerung: Ein Vierteljahrhundert lang unterrichtete Christine Cibis an der St.-Norbert-Schule. Sie starb im Juli vor 25 Jahren.

Ihr Leben begann im Hultschiner Ländchen im oberschlesischen Schreibersdorf, das auf Tschechisch Neboztice heißt. Hier kam sie am Heiligabend des Jahres 1903 zur Welt. In Schweidnitz besuchte sie das Lehrerinnenseminar und kam in den Volksschuldienst.

Krieg, Vertreibung aus der oberschlesischen Heimat und die schrecklichen Erfahrungen jener Zeit lagen hinter ihr, als sie sich in der Bergstadt Zobten bei Breslau ansiedelte und auf einen Neustart hoffte. Doch im November 1946 wurde sie auch dort vertrieben. Sie zog an den Niederrhein und geriet nach Schloss Wissen. Dort arbeitete Christine Cibis als Privatlehrerin in den Diensten der gräflichen Familie von Loë. Ihrer künftigen Arbeitsstelle war sie schon nah.

Im August 1948, vor 75 Jahren, begann sie ihre Arbeit als Lehrerin an der Volksschule der Gemeinden Kervenheim und Kervendon…